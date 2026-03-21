Everton andar í hálsmál Chelsea eftir öruggan sigur Sindri Sverrisson skrifar 21. mars 2026 19:19 Beto skoraði tvö fyrstu mörk Everton í dag og fagnaði vel. Getty/Robbie Jay Barratt Everton er komið af fullum þunga í baráttuna um Meistaradeildarsæti eftir frábæran 3-0 sigur á heimavelli gegn Chelsea í kvöld. Beto skoraði tvennu í leiknum. Sigurinn þýðir að Everton er núna með 46 stig í 7. sæti, aðeins tveimur stigum á eftir Chelsea og þremur á eftir erkifjendunum í Liverpool. Ljóst er að hið minnsta fimm efstu liðin í deildinni komast beint í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Everton komst yfir eftir um hálftíma leik í dag þegar James Garner átti frábæra stungusendingu á Beto sem kláraði færið sitt listilega vel, einn gegn Roberti Sanchez, með fullkominni vippu. Á 63. mínútu bætti Beto svo við öðru marki en Idrissa Gueye átti þó mestan heiður að því. Gueye vann boltann á eigin vallarhelmingi og brunaði fram, og gaf svo á Beto sem skoraði sitt annað mark með því að þruma boltanum á milli fóta Sánchez í markinu. Það var svo Iliman Ndiaye sem innsiglaði sigurinn korteri fyrir leikslok með snyrtilegu skoti án þess að Chelsea-menn næðu að svara. Chelsea féll úr Meistaradeildinni með risatapi gegn PSG í 16-liða úrslitunum og því ljóst að eina leið liðsins í keppnina á næstu leiktíð er í gegnum ensku úrvalsdeildina. Þar eru nú sjö umferðir til stefnu og Chelsea eins og fyrr segir í 6. sætinu. Enski boltinn Everton FC Chelsea FC