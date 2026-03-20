David og D-deildarleikmaður á meðal þeirra sem mæta Ís­landi

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jonathan David bendir á Hákon Arnar Haraldsson voru liðsfélagar hjá Lille en munu mætast í Toronto næstu helgi. Getty/Rico Brouwer

Bandaríkjamaðurinn Jesse Marsch, þjálfari kanadíska karlalandsliðsins í fótbolta, hefur opinberað landsliðshóp liðsins fyrir æfingaleiki við Ísland og Túnis í næstu viku.

Ein skærasta stjarna kanadíska liðsins, Alphonso Davies, sem leikur með Bayern Munchen, er enn frá vegna langvarandi meiðsla. Sá hefur vart spilað fótbolta síðustu tvö árin eða svo.

Stephen Eustaqio, leikmaður Porto sem er á láni hjá Los Angeles FC í Bandaríkjunum, er einnig frá en sá hefur verið fastamaður í byrjunarliði Kanada að undanförnu.

Jonathan David er stærsta stjarna kanadíska liðsins og mun leiða framlínu þess. David gerði það gott með Hákoni Arnari Haraldssyni hjá Lille áður en hann samdi við Juventus á Ítalíu síðasta sumar.

Junior Hoilett, sem lék með Blackburn og QPR í ensku úrvalsdeildinni fyrir meira en áratug, er einnig í hópnum, 35 ára gamall. Hoilett leikur í dag með Swindon Town í ensku D-deildinni þessi dægrin.

Hápressulið

„Það þekkja allir Jesse Marsch [landsliðsþjálfara Kanada] og liðin hans, hann var hjá Red Bull og síðan Leeds. Þegar ég segi að þetta séu high octane lið þá meina ég það svo sannarlega. Þeir stíga á bensíngjöfina og fara all in,sagði Arnar Gunnlaugsson meðal annars um kanadíska liðið í samtali við Sýn í vikunni.

Ísland mætir Kanada í Toronto næstu helgi, laugardaginn 28. mars, og mætir í kjölfarið liði Haíti miðvikudaginn 31. mars, einnig í Toronto.

Íslenska landsliðshópinn má sjá hér en þann kanadíska að neðan.

Kanadíski hópurinn

Markverðir:

  • Maxime Crepeau (Orlando City)
  • Owen Goodman (Barnsley, á láni frá Crystal Palace)
  • Dayne St. Clair (Inter Miami)

Varnarmenn:

  • Derek Cornelius (Rangers, á láni frá Marseille)
  • Luc de Fougerolles (Dender, á láni frá Fulham)
  • Richie Laryea (Toronto FC)
  • Jahkeele Marshall-Rutty (New York Red Bulls)
  • Kamal Miller (Portland Timbers)
  • Ralph Priso (Vancouver Whitecaps)
  • Niko Sigur (Hajduk Split)
  • Joel Waterman (Chicago Fire)

Miðjumenn:

  • Ali Ahmed (Norwich City)
  • Tajon Buchanan (Villarreal)
  • Mathieu Choiniere (Los Angeles FC)
  • Marcelo Flores (Tigres)
  • Junior Hoilett (Swindon Town)
  • Ismael Kone (Sassuolo)
  • Liam Millar (Hull City)
  • Jonathan Osorio (Toronto FC)
  • Nathan Saliba (Anderlecht)

Sóknarmenn:

  • Jonathan David (Juventus)
  • Daniel Jebbison (Preston, á láni frá Bournemouth)
  • Cyle Larin (Southampton, á láni frá Mallorca)
  • Tani Oluwaseyi (Villarreal)
  • Bim Pepple (Plymouth)
  • Jacen Russell-Rowe (Toulouse)
