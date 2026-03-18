Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir stefna í kreppuverðbólgu. Að óbreyttu sé útséð um gildandi kjarasamninga strax í haust.
Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynnti í morgun um hækkun stýrivaxta um 0,25 prósentustig. Stýrivextir sitja nú í 7,5 prósentum. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir launafólk ekki munu bera þungan af efnahagsástandinu mikið lengur.
„Hér fyrir tveimur árum síðan voru gerðir kjarasamningar þar sem launafólk felldi sig við lágar launahækkanir í trausti þess að ríki og sveitarfélög myndu halda að sér höndunum í gjaldskrárhækkunum og fyrirtækjur myndu halda aftur af verðhækkunum, þannig myndu verðbólga og stýrivextir fara niður. Verðbólgan fór vissulega niður. Stýrivextir fylgdu mjög hægt á eftir og nú er þessu lækkunarferli lokið og hækkunarferli tekið við. Það blasir við mér mjög alvarleg staða,“ segir Halla sem ræddi efnahagsmálin í kvöldfréttum Sýnar.
Verðhækkanir á breiðum grunni þýði að forsendur gildandi kjarasamninga verði brostnar í haust.
„Nú er matvara að hækka stöðugt á milli málanna og svo eru gjaldskrárhækkanir sem hafa verið miklar. Við erum að sjá verðbólgu á breiðum grunni sem er yfir marki óháð olíunni. Síðan bætast við átökin í Miðausturlöndum. Að því viðbættu erum við komin í alvarlega stöðu. Við stefnum í kreppuverðbólgu þar sem atvinnuleysi hækkar og verðbólga líka,“ segir Halla.
Halla segist hafa átt góðan fund með stjórnvöldum. Hún kveðst greina ríkan samtalsvilja.
„En ég hef ekki heyrt stjórnvöld stíga inn í þetta mál að öðru leyti en að þau tali um að ná niður halla ríkissjóðs og skila hallalausum fjárlögum. Það er markmið sem er gott og gilt en það er ekki að fara að hjálpa okkur í þessari stöðu. Þvert á móti getur það leitt til frekari niðurskurðar með aukinni gjaldtöku, veggjöldum, komugjöldum og öllum þeim gjöldum sem hægt er að bæta á okkur og þannig gert illt verra,“ segir hún.
„Við sömdum um 3,5 prósenta launahækkanir. Verðbólgan er 5,2 prósent og hún fer hækkandi. Hvað annað eigum við að gera? Þetta er eina tækið sem við höfum til að halda í verðbólgu og óðastýrivexti. Ég er alveg sammála því að almennar launahækkanir séu ekki það besta í stöðunni. En við getum ekki fellt okkur við það að launafólk og þá sérstaklega skuldarar, leigjendur og launafólk eigi að halda áfram að bera þungan af þessu efnahagsástandi á meðan aðrir hópar eru í fullkomnu vari. Fyrirtækin hækka eins og þeim sýnist, hið opinbera hækkar eins og því sýnist. Þetta er bara ekki réttlæti,“ segir Halla Gunnarsdóttir formaður VR.