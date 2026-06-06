Innlent

Ásta endurráðin í Bláskógabyggð

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Ásta Stefánsdóttir, lengst til hægri, ásamt nýrri sveitarstjórn.
Ásta Stefánsdóttir, lengst til hægri, ásamt nýrri sveitarstjórn. Bláskógabyggð

Ásta Stefánsdóttir hefur verið endurráðin sveitarstjóri Bláskógabyggðar. Ásta hefur gegnt stöðunni síðastliðin átta ár. Ný sveitarstjórn kom í vikunni saman á sínum fyrsta fundi.

T-listi hlaut meirihluta atkvæða, eða tæp sjötíu prósent, í sveitarstjórnarkosningunum. Oddviti listans, Helgi Kjartansson, var kjörinn oddviti sveitarstjórnar á hennar fyrsta fundi. Í minnihluta situr Þ-listi.

Meðal stærstu þéttbýliskjarna sveitarfélagsins eru Laugarvatn og Laugarás. Sveitarfélagið er víðfeðmt og inniheldur nokkrar mest heimsóttu náttúruperlur Íslands, líkt og þjóðgarðinn við Þingvallavatn og Geysissvæðið.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Bláskógabyggð

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