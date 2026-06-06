Innlent

Þyrlan kölluð út vegna bílveltu

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Mynd frá 2019 þar sem þyrla kemur til baka með farþega úr rútuslysi í Öræfum.
Mynd frá 2019 þar sem þyrla kemur til baka með farþega úr rútuslysi í Öræfum. Vísir/Vilhelm

Þyrla Landhelgisgæslunnar var ræst út í morgun eftir tilkynningu um umferðarslys í Öræfum. Fyrstar á vettvang voru björgunarsveitir.

Lögreglunni á Suðurlandi barst tilkynning um bílveltu við Fagurhólsmýri í Öræfum upp úr klukkan tíu í morgun. Tvennt var í bílnum og voru sjúkraflutningabílar ræstir út bæði frá Höfn og Kirkjubæjarklaustri.

Ekki er vitað um líðan hinna slösuðu að svo stöddu. Þá gat lögreglan á Suðurlandi ekkert staðfest um þjóðerni þeirra.

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