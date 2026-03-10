Svala Björgvinsdóttir hefur stigið fram til stuðnings Hafdísi Björgu Kristjánsdóttur en báðar áttu þær í sambandi við Kristján Einar Sigurbjörnsson, betur þekktur sem Kleini. Hann er sagður hafa verið handtekinn á Akureyri grunaður um nauðgun ásamt tveimur öðrum mönnum.
Fyrr í dag var greint frá Facebook-færslu Hafdísar þar sem hún skrifaði um samband sitt við Kleina og ofbeldið sem hann hafði beitt hana á meðan því stóð.
„Ég leitaði oft eftir aðstoð. Ég hringdi margoft í lögregluna, en alltaf var honum sleppt daginn eftir og ég sat eftir með enn meiri ótta og afleiðingar,“ skrifaði Hafdís.
Svala Björgvins, söngkona, átti einnig í sambandi við Kleina um tíma og lýsir hún yfir stuðningi við Hafdísi í hringrás (e. story) á Instagram. Undir er myndband Hafdísar af TikTok þar sem hún fagnar því að vera laus.
„Stend með þér elsku gull og öllum þolendum ofbeldis,“ skrifar Svala.
„Ég er sjálf þolandi ofbeldis af sama manni! Saman erum við survivors og hetjur og sterkar.“
Smartland greindi frá því í morgun að Kristján Einar hafi verið einn þeirra sem voru handteknir á Akureyri vegna kynferðisbrotsins sem átti sér stað aðfaranótt sunnudags. Lögreglan á Akureyri hefur til rannsóknar kynferðisbrot sem átti sér stað í bænum aðfaranótt sunnudags.
Skarphéðinn Aðalsteinsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Akureyri, staðfesti í samtali við Vísi að fleiri en einn liggi undir grun en enginn er í haldi.