Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning

Pálmi Þór Másson bæjarritari Kópavogi segir um mistök í stjórnsýslunni að ræða og lækkunin sem ákveðin var í apríl í fyrra hafi ekki komist til framkvæmda. En um leið og þetta uppgötvaðist var haft samband við bæjarfulltrúa og þeim tjáð að þeir hafi fengið ofreiknuð laun eða þóknun og þurfi því að endurgreiða þóknunina.
Í apríl í fyrra ákvað samþykkti meirihlutinn í bæjarstjórn Kópavogs 670 milljóna króna hagræðingaraðgerðir til þess að mæta launahækkunum kennara. Laun kjörinna fulltrúa verða meðal annars lækkuð, opnunartími í sundlaugar verður skertur og sumarstörfum fækkar.
En þessar launalækkanir komust ekki til framkvæmda eins og Pálmi segir. Og hann hefur nú verið að hafa samband við alla bæjarfulltrúa í Kópavogi og rætt við þá hvernig best er að haga endurgreiðslu ofgreiddra launa því ákvörðunin stendur.
Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, fulltrúi Pírata í Kópavogi, hafði gert þessa lækkun að umfjöllunarefni í pistli sem hún birti á Vísi þegar þetta var í deiglunni og gagnrýndi að bæjarstjórinn Ásdís Kristjánsdóttir virtist ekki þurfa að taka á sig hlutfallslega launalækkun.
Sigurbjörg Erla er ein þeirra sem Pálmi Þór hefur talað við og hún segir að hvað sig varði þá sé þetta 600 þúsund krónur, sem hún þarf að endurgreiða. Þér hlýtur að hafa brugðið við þetta?
„Já, svona. Það hefði auðvitað verið betra að hafa greitt þetta jafnt og þétt síðastliðið ár,“ segir Sigurbjörg sem lætur sér þó hvergi bregða, en hún er að hætta í bæjarstjórn, Píratar munu ekki bjóða fram í Kópavogi í komandi sveitarstjórnarkosningum.
Pálmi Þór segir þetta eiga við um allt nefndarkerfið í Kópavogsbæ, bæjarstjórn tekur ákvörðun um lækkunina sem svo hríslast í gegnum allt kerfið.
Eru þetta margir einstaklingar?
„Jájá, þetta hleypur á tugum,“ segir Pálmi sem enn hefur ekki rætt við alla þá sem þurfa að endurgreiða þóknanir.
„Í sjálfu sér eru þetta ekki stórar fjárhæðir en þeir sem eru í mestu trúnaðarstörfunum fyrir sína flokka eru með mestu þóknanirnar. Þetta var um tíu prósenta lækkun sem ákvörðunin hljóðaði uppá en svo er þetta mismunandi eins og fram hefur komið í samantekt í launum kjörinna fulltrúa. Þeir sem eru í bæjarstjórnum eru yfirleitt á föstu kaupi meðan aðrir eru með öðrum nefndum eru að fá greitt per fund.“
Í stórum ráðum er fundað tvisvar í mánuði meðan aðrar nefndi funda kannski se sinnum á ári. Þetta er því ólíkt milli hópa og er þetta alveg niður í fimm þúsund krónur sem þarf að endurgreiða.
„Þetta eru ákaflega leiðinleg stjórnsýsluleg mistök og bæjarfulltrúar eru beðnir afsökunar á því,“ segir Pálmi Þór.
