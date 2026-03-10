Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum Árni Sæberg skrifar 10. mars 2026 10:09 Lögregluþjónn við æfingu. Ríkislögreglustjóri Lögreglan hefur dregið rafbyssur fram hundrað sinnum frá því að þær voru teknar í notkun í september árið 2024. Vopnunum hefur þó aðeins verið beitt ellefu sinnum við handtöku. Þetta segir í skýrslu Ríkislögreglustjóra um notkun svokallaðra rafvarnarvopna við handtöku. Þar segir að rafvarnarvopn hafi verið tekin í notkun sem valdbeitingartæki hjá lögreglu í september 2024. Rafvarnarvopnin séu á sama stigi í valdbeitingarstiganum og kylfa og varnarúði og gefi lögreglu aukna möguleika á að velja þann varnarbúnað sem hæfir hverju verkefni. Með því sé leitast við að auka öryggi almennings og lögreglu. Þegar allt árið 2025 sé skoðað eftir ársfjórðungum megi sjá að flest mál þar sem vopn er dregið úr slíðri eða ógnað með tækinu hafi verið á fyrsta ársfjórðungi, eða í 28 málum. Tækinu hafi oftast verið beitt á þriðja ársfjórðungi, eða í fjórum málum. Á síðasta ársfjórðungi ársins hafi fæst mál verið hvort sem litið er til fjölda þar sem tæki var dregið úr slíðri/ógnað eða beitt. Fjöldi mála þar sem rafvarnarvopni var beitt eða dregið úr slíðri/ógnað frá sept 2024 til og með desember 2025.Ríkislögreglustjóri Rafbyssur Lögreglan Mest lesið Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Innlent Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Innlent Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Innlent „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Innlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Ræddi við Pútín í síma og íhugar að slaka frekar á refsiaðgerðum Erlent Íranir enn vígreifir Erlent Ný greiningaraðferð á endómetríósu í sjónmáli Innlent Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Innlent Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Innlent Fleiri fréttir Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Ræddu þjóðaratkvæði fram á kvöld og halda áfram í dag Áfram skúrir í dag Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Stóraukin þátttaka kvenna í skimun fyrir krabbameini Ný greiningaraðferð á endómetríósu í sjónmáli „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Oddvitinn lætur gott heita í Mosfellsbæ Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Hefur setið tvo af þremur borgarstjórnarfundum frá því að hann skipti um lið Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Niðurrif ónýtra húsa í Grindavík hafið Landbúnaðarstefna ESB henti íslenskum landbúnaði illa Enginn sem hefur stjórn á því hvar olíuverð endar Bjóða upp á tjaldsvæði inni Tekist á um þjóðaratkvæði á þingi í dag og olíuverð í hæstu hæðum Ætlar ekki að taka úrslitunum sem höfnun Bein útsending: Bjarni og fleiri ræða almannatryggingafrumvarpið Gæsluvarðhald meints barnaníðings framlengt Sjá meira