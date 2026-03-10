Innlent

Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum

Árni Sæberg skrifar
Lögregluþjónn við æfingu.
Lögregluþjónn við æfingu. Ríkislögreglustjóri

Lögreglan hefur dregið rafbyssur fram hundrað sinnum frá því að þær voru teknar í notkun í september árið 2024. Vopnunum hefur þó aðeins verið beitt ellefu sinnum við handtöku.

Þetta segir í skýrslu Ríkislögreglustjóra um notkun svokallaðra rafvarnarvopna við handtöku. Þar segir að rafvarnarvopn hafi verið tekin í notkun sem valdbeitingartæki hjá lögreglu í september 2024.

Rafvarnarvopnin séu á sama stigi í valdbeitingarstiganum og kylfa og varnarúði og gefi lögreglu aukna möguleika á að velja þann varnarbúnað sem hæfir hverju verkefni. Með því sé leitast við að auka öryggi almennings og lögreglu.

Þegar allt árið 2025 sé skoðað eftir ársfjórðungum megi sjá að flest mál þar sem vopn er dregið úr slíðri eða ógnað með tækinu hafi verið á fyrsta ársfjórðungi, eða í 28 málum. Tækinu hafi oftast verið beitt á þriðja ársfjórðungi, eða í fjórum málum. Á síðasta ársfjórðungi ársins hafi fæst mál verið hvort sem litið er til fjölda þar sem tæki var dregið úr slíðri/ógnað eða beitt.

Fjöldi mála þar sem rafvarnarvopni var beitt eða dregið úr slíðri/ógnað frá sept 2024 til og með desember 2025.Ríkislögreglustjóri
