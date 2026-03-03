Þau skipa lista Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi Atli Ísleifsson skrifar 3. mars 2026 11:36 Lárus Gunnarsson, Björn Jóhannesson, Magnús Benediktsson, Elísabet Einarsdóttir og Þór Sigurgeirsson. XD Fulltrúaráð Sjálfstæðifélaganna á Seltjarnarnesi samþykkti á dögunum einróma framboðslista Sjálfstæðisflokksins fyrir sveitarstjórnakosningar sem fram fara 16. maí næstkomandi. Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri skipar áfram efsta sæti listans. Listinn er þannig skipaður: 1. sæti - Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri 2. sæti - Elísabet Einarsdóttir, framkvæmdastjóri 3. sæti - Magnús Benediktsson, hagfræðingur 4. sæti - Björn Jóhannesson, hagfræðingur 5. sæti - Lárus Gunnarsson, forstöðumaður 6. sæti - Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir, lögmaður 7. sæti - Agnes Sólbjört Helgadóttir, laganemi 8. sæti - Ásgeir Bjarnason, rekstrarhagfræðingur 9. sæti - Pétur Már Harðarson, íþróttakennari og þjálfari 10. sæti - Anna Björg Erlingsdóttir, viðskiptafræðingur 11. sæti - Guðrún Guðmundsdóttir, rekstrarstjóri fjármála 12. sæti - Kristín Fenger, bókasafnsfræðingur 13. sæti - Óli Björn Kárason, fyrrverandi Alþingismaður 14. sæti - Petrea Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrverandi skrifstofustjóri Í tilkynningu er haft eftir Þór Sigurgeirssyni að sér lítist afar vel á listann og það sé mikill hugur í fólki. „Ungt og hæfileikaríkt fólk er að koma til liðs við okkur með nýjar og ferskar hugmyndir sem við hlökkum til að kynna á næstu vikum. Við finnum fyrir miklum áhuga á okkur og bæjarmálunum. Nesið okkar er að vaxa og styrkjast og okkar einlæga markmið er að bæjarbúum líði öllum vel undir öruggri stjórn okkar,“ er haft eftir Þór. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Seltjarnarnes Tengdar fréttir Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Sveitarstjórnarkosningar árið 2026 fara fram þann 16. maí þar sem kosið verður um stjórnir allra 62 sveitarfélaga landsins. Þangað til verður valið á lista hinna ýmsu stjórnmálaflokka, hvort sem það verður með prófkjörum eða öðrum hætti. Fylgst verður með nýjustu tíðindinum í aðdraganda kosninga hér í Kosningavaktinni. 5. janúar 2026 11:00 Mest lesið Ísrael gerir árásir á Tehran og Beirút og Íranir svara fyrir sig Erlent Vaktin: Átökin breiðast enn út Erlent „Þá er bara búið að skemma MR“ Innlent Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Innlent Opinber útför Davíðs Oddssonar en fjölskyldan ræður för Innlent Bjuggust ekki við því að búa við sprengjuregn í Barein Innlent „Ég hefði stigið inn í á sekúndum hefði ég vitað af þessu“ Innlent Kynnir þrettán aðgerðir gegn brotastarfsemi Innlent Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Gular viðvaranir á suðvesturhorninu Veður Fleiri fréttir Dagur segir Þorstein auk Jóns eiga heiðurinn af EES-samningnum Láta alla nemendur sem mega þreyta samræmdu prófin Hádegisfréttir Bylgjunnar: Aðalspurningin hvort fleiri blandist inn í átökin „Ég hefði stigið inn í á sekúndum hefði ég vitað af þessu“ Þau skipa lista Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi Opinber útför Davíðs Oddssonar en fjölskyldan ræður för Kynnir þrettán aðgerðir gegn brotastarfsemi Kæru vegna gistihýsa við þjóðgarðinn í Skaftafelli vísað frá Endurspegli aukna hörku í garð launafólks hjá Hafnarfjarðarbæ Samfylkingin mætt til leiks á Ísafirði Bjuggust ekki við því að búa við sprengjuregn í Barein Gæti orðið flughált síðdegis Við öllu búin en vonar að árásunum fari að linna D-listinn nærri því sá sami en óljóst með Elliða „Þá er bara búið að skemma MR“ Fyrsti framboðslisti Viðreisnar í Ísafjarðarbæ samþykktur Davíð hafi verið hrókur alls fagnaðar og harður í horn að taka Fyrsti dagur samræmdra prófa í fimm ár Björgunarsveitir ferja heilbrigðisstarfsfólk í og úr vinnu Tók rúma þrjá tíma að slökkva eldinn Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Átökin breiðast út: Brá illilega þegar nærliggjandi hótel var sprengt í loft upp Dýpkun Landeyjahafnar seinkar: „Algerlega óásættanlegt“ Ákærður fyrir að nauðga konu ítrekað Hringveginum lokað vegna veðurs Davíðs minnst á Alþingi Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Sjá meira