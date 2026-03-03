Innlent

Þau skipa lista Sjálf­stæðis­manna á Sel­tjarnar­nesi

Atli Ísleifsson skrifar
Lárus Gunnarsson, Björn Jóhannesson, Magnús Benediktsson, Elísabet Einarsdóttir og Þór Sigurgeirsson.
Fulltrúaráð Sjálfstæðifélaganna á Seltjarnarnesi samþykkti á dögunum einróma framboðslista Sjálfstæðisflokksins fyrir sveitarstjórnakosningar sem fram fara 16. maí næstkomandi. Þór Sigurgeirsson bæjarstjóri skipar áfram efsta sæti listans.

Listinn er þannig skipaður:

  • 1. sæti - Þór Sigurgeirsson, bæjarstjóri
  • 2. sæti - Elísabet Einarsdóttir, framkvæmdastjóri
  • 3. sæti - Magnús Benediktsson, hagfræðingur
  • 4. sæti - Björn Jóhannesson, hagfræðingur
  • 5. sæti - Lárus Gunnarsson, forstöðumaður
  • 6. sæti - Dagbjört Snjólaug Oddsdóttir, lögmaður
  • 7. sæti - Agnes Sólbjört Helgadóttir, laganemi
  • 8. sæti - Ásgeir Bjarnason, rekstrarhagfræðingur
  • 9. sæti - Pétur Már Harðarson, íþróttakennari og þjálfari
  • 10. sæti - Anna Björg Erlingsdóttir, viðskiptafræðingur
  • 11. sæti - Guðrún Guðmundsdóttir, rekstrarstjóri fjármála
  • 12. sæti - Kristín Fenger, bókasafnsfræðingur
  • 13. sæti - Óli Björn Kárason, fyrrverandi Alþingismaður
  • 14. sæti - Petrea Ingibjörg Jónsdóttir, fyrrverandi skrifstofustjóri

Í tilkynningu er haft eftir Þór Sigurgeirssyni að sér lítist afar vel á listann og það sé mikill hugur í fólki.

„Ungt og hæfileikaríkt fólk er að koma til liðs við okkur með nýjar og ferskar hugmyndir sem við hlökkum til að kynna á næstu vikum.

Við finnum fyrir miklum áhuga á okkur og bæjarmálunum. Nesið okkar er að vaxa og styrkjast og okkar einlæga markmið er að bæjarbúum líði öllum vel undir öruggri stjórn okkar,“ er haft eftir Þór.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sjálfstæðisflokkurinn Seltjarnarnes

