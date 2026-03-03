Um 140 íslenskir ríkisborgarar á áhrifasvæðum átakanna Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar 3. mars 2026 13:01 Beirút í Líbanon er illa farin eftir sprengjuregn Ísraelshers í morgun. Skotmörkin eru meðlimir Hezbollah-samtakanna. Stjórnvöld segja að fleiri en fimmtíu hafi látið lífið. AP/Hussein Malla Um 140 íslenskir ríkisborgarar eru staddir á áhrifasvæðum átakanna í Miðausturlöndum þar sem ófriður breiðist út með hraði. Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins segir í svari við fyrirspurn fréttastofu að hún sé í virku samtali við hópinn. Lokuð loftrými, hættulegar landleiðir og sú staðreynd að engin íslensk sendiskrifstofa sé á svæðinu takmarki verulega getu borgaraþjónustunnar til að veita aðstoð umfram almennar ráðleggingar og upplýsingagjöf. Þróunin er hröð í Miðausturlöndum þessa sólarhringa. Forsvarsmenn ísraelska hersins segja umfangsmiklar árásir hafa verið gerðar á opinberar byggingar í Tehran, höfuðborg Íran, í nótt. Hundruð herþotna eru sagðar hafa varpað rúmlega 250 sprengjum á byggingarnar.Yfirlitsmyndir af Beirút í Líbanon sína til að mynda reykjarmökk hér og þar í borginni vegna loftárása Ísraelsmanna en skotmörkin eru Hezbollah-samtökin sem Íran styður. Stjórnvöld í Líbanon segja minnst 52 hafa látið lífið í árásunum og að 154 séu særðir. Hezbollah hefur á sama tíma staðið fyrir árásum á skotmörk í Ísrael.Magnea Marinósdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur segir erfitt að spá fyrir um hvert þróunin leiðir. „Nú er alls búið að gera árásir á ein tíu ríki og það eru fyrst og fremst þau ríki þar sem Bandaríkjamenn eru með herstöðvar í; Kúveit, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Barein og í Jórdaníu. Þeir hafa líka gert árás á bandaríska sendiráðið í Ríad í Sádi-Arabíu og í sambandi við það hvort það verði aukin stigmögnun eða önnur Arabaríki taki þátt í stríðsátökum þá hefur Sádi-Arabía lýst því yfir að það megi, þau megi svara fyrir sig.“ Stóra spurningin á þessum tímapunkti snúist um það hvort fleiri ríki blandist inn í átökin, annaðhvort taki þátt í að kynda undir ófriðarbálið eða reyni að slökkva í því. „Bretar, Frakkar og Þjóðverjar hafa lýst því yfir að þeir muni veita Bandaríkjamönnum og Ísraelsmönnum stuðning en engin arabaríki fyrir utan Herzbollah-samtökin hafa gripið til vopna enda hafa líka Ísraelar að fyrra bragði ráðist inn í Líbanon.“ Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Utanríkismál Tengdar fréttir Vaktin: Átökin breiðast enn út Átökin í Mið-Austurlöndum halda áfram að breiða úr sér. Bandaríkjamenn og Ísraelar varpa enn sprengjum á skotmörk í Íran og Íranir halda áfram að svara fyrir sig með dróna- og eldflaugaárásum á nágrannaríki sín. Hezbollah lýsti í gær yfir stríði við Ísrael og gerðu Ísraelar nýja innrás í Líbanon í morgun. 3. mars 2026 09:35 Bjuggust ekki við því að búa við sprengjuregn í Barein Guðlaug Sigfúsdóttir hefur verið búsett í Barein í Miðausturlöndum í fjórtán ár. Hún segist aldrei hafa átt von á því að búa við sprengjuárásir, landið sé svo friðsælt. Fjölskyldan hefur lítið sofið fyrir sprengjum og sírenum síðustu nætur og heldur sig bara heima. 3. mars 2026 08:13 Við öllu búin en vonar að árásunum fari að linna Íslendingur búsettur í Kúveit-borg segir að fólk sé beðið um að halda sig innandyra vegna braks frá drónum og flaugum sem hafa verið skotin niður. Hann vonar að árásunum fari að linna en fjölskyldan sé við öllu búin. 2. mars 2026 23:31 