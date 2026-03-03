Hádegisfréttir Bylgjunnar: Aðalspurningin hvort fleiri blandist inn í átökin Atli Ísleifsson skrifar 3. mars 2026 11:45 Fréttir verða sagðar á slaginu 12.00. Hundrað og fjörutíu íslenskir ríkisborgarar eru staddir á áhrifasvæðum átakanna í Miðausturlöndum en stríðið í Íran breiðist út með hraði. Talsmaður Ísraelshers upplýsir um að hann hafi ráðist í umfangsmiklar sprengjuárásir á opinberar byggingar í höfuðborg Írans í morgun. Alþjóðastjórnmálafræðingur segir að aðalspurningin sé sú hvort fleiri ríki blandist inn í átökin. Farið verður yfir ástandið í Miðausturlöndum í Hádegisfréttum Bylgjunnar sem hefjast á slaginu tólf. Í tímanum verður rætt við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra um verðbólguna en hann segir stjórnvöld fylgjast grannt með stöðu mála í Miðausturlöndum og mögulegum áhrifum á olíuverð. Þá verður inni fjallað um samgöngur til og frá Vestmannaeyjum, veðrið og færð á vegum og sömuleiðis samræmd próf í grunnskóla. Hlusta má á fréttatímann í heild sinni í spilaranum að neðan. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Ísrael gerir árásir á Tehran og Beirút og Íranir svara fyrir sig Erlent Vaktin: Átökin breiðast enn út Erlent „Þá er bara búið að skemma MR“ Innlent Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Innlent Opinber útför Davíðs Oddssonar en fjölskyldan ræður för Innlent Bjuggust ekki við því að búa við sprengjuregn í Barein Innlent „Ég hefði stigið inn í á sekúndum hefði ég vitað af þessu“ Innlent Kynnir þrettán aðgerðir gegn brotastarfsemi Innlent Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Gular viðvaranir á suðvesturhorninu Veður Fleiri fréttir Dagur segir Þorstein auk Jóns eiga heiðurinn af EES-samningnum Láta alla nemendur sem mega þreyta samræmdu prófin Hádegisfréttir Bylgjunnar: Aðalspurningin hvort fleiri blandist inn í átökin „Ég hefði stigið inn í á sekúndum hefði ég vitað af þessu“ Þau skipa lista Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi Opinber útför Davíðs Oddssonar en fjölskyldan ræður för Kynnir þrettán aðgerðir gegn brotastarfsemi Kæru vegna gistihýsa við þjóðgarðinn í Skaftafelli vísað frá Endurspegli aukna hörku í garð launafólks hjá Hafnarfjarðarbæ Samfylkingin mætt til leiks á Ísafirði Bjuggust ekki við því að búa við sprengjuregn í Barein Gæti orðið flughált síðdegis Við öllu búin en vonar að árásunum fari að linna D-listinn nærri því sá sami en óljóst með Elliða „Þá er bara búið að skemma MR“ Fyrsti framboðslisti Viðreisnar í Ísafjarðarbæ samþykktur Davíð hafi verið hrókur alls fagnaðar og harður í horn að taka Fyrsti dagur samræmdra prófa í fimm ár Björgunarsveitir ferja heilbrigðisstarfsfólk í og úr vinnu Tók rúma þrjá tíma að slökkva eldinn Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Átökin breiðast út: Brá illilega þegar nærliggjandi hótel var sprengt í loft upp Dýpkun Landeyjahafnar seinkar: „Algerlega óásættanlegt“ Ákærður fyrir að nauðga konu ítrekað Hringveginum lokað vegna veðurs Davíðs minnst á Alþingi Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Sjá meira