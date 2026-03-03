Innlent

Há­degis­fréttir Bylgjunnar: Aðal­spurningin hvort fleiri blandist inn í á­tökin

Atli Ísleifsson skrifar
Fréttir verða sagðar á slaginu 12.00.
Hundrað og fjörutíu íslenskir ríkisborgarar eru staddir á áhrifasvæðum átakanna í Miðausturlöndum en stríðið í Íran breiðist út með hraði. Talsmaður Ísraelshers upplýsir um að hann hafi ráðist í umfangsmiklar sprengjuárásir á opinberar byggingar í höfuðborg Írans í morgun.

Alþjóðastjórnmálafræðingur segir að aðalspurningin sé sú hvort fleiri ríki blandist inn í átökin.

Farið verður yfir ástandið í Miðausturlöndum í Hádegisfréttum Bylgjunnar sem hefjast á slaginu tólf.

Í tímanum verður rætt við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra um verðbólguna en hann segir stjórnvöld fylgjast grannt með stöðu mála í Miðausturlöndum og mögulegum áhrifum á olíuverð.

Þá verður inni fjallað um samgöngur til og frá Vestmannaeyjum, veðrið og færð á vegum og sömuleiðis samræmd próf í grunnskóla.

Hlusta má á fréttatímann í heild sinni í spilaranum að neðan. 

Hádegisfréttir Bylgjunnar

