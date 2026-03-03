Láta alla nemendur sem mega þreyta samræmdu prófin Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 3. mars 2026 12:01 Jóhanna Héðinsdóttir skólastjóri er heilt yfir ánægð með nýtt fyrirkomulag. Samræmd próf verða í marsmánuði lögð fyrir grunnskólanemendur í fyrsta sinn í fimm ár. Skólastjóri segist heilt yfir sáttur við nýtt fyrirkomulag prófanna, þó ýmsir vankantar séu til staðar. Nemendur séu rólegir vegna prófanna. Ólíkt því sem var áður hafa forsvarsmenn grunnskólanna nú mánuð til að leggja samræmdu könnunarprófin fyrir nemendur og fá skólastjórnendur val um að leggja þau fyrir alla nemendur í fjórða til tíunda bekk, en ber skylda til að láta nemendur í fjórða, sjötta og níunda bekk spreyta sig á prófinu. Í Seljaskóla í Breiðholti í Reykjavík hafa nemendur þegar verið látnir þreyta prófin, Jóhanna Héðinsdóttir skólastjóri segir að þar hafi verið tekin ákvörðun um að allir nemendur frá fjórða til tíunda bekk myndu spreyta sig. „Okkur finnst alveg mikilvægt að fá þessar niðurstöður og við höfum bara faglegan metnað og viljum auðvitað bara sjá hvar við stöndum og ég held að foreldrar vilji það líka og nemendur sjálfir. Þannig að við ákváðum að gera þetta hér, að leggja þetta fyrir í öllum árgöngum þar sem það var leyfilegt.“ Þröngur rammi Tæknivandræði í gær hafi sett strik í reikninginn í gær en utan þess hafi próftakan gengið vel. Jóhanna segir nemendur rólega yfir prófunum, þar sé upplýsingagjöf til þeirra og foreldra lykilatriði. „Halda ber til haga að það er auðvitað gefinn þröngur rammi núna og ég segi þröngur af því að við erum auðvitað búin að skipuleggja alls konar viðburði innan skólastarfs áður en það er ákveðið að þetta sé lagt fyrir á þessum tíma. Þannig að okkur liggur svolítið á. Þú veist, jú, við höfum fjórar vikur en hér í mínum skóla til dæmis þá er þarna einn starfsdagur í mars og það eru þemadagar og það er opinn dagur og það eru alls konar viðburðir sem að við erum búin að leggja upp með áður en að ákvörðun um þetta er tekin.“ Gott að hafa meiri fyrirsjáanleika Heilt yfir séu skólastjórnendur í Seljaskóla sáttir en enn eigi eftir að slípa nokkra vankanta, nefnir Jóhanna sem dæmi að fjöldi nemenda í Seljaskóla sé af erlendum uppruna, í einhverjum tilvikum þurfi að biðja um undanþágu fyrir nemendur frá prófunum en undanþágubeiðnir séu einungis til á íslensku. „Og þetta er bara fysta atrenna eins og við segjum, nú er kominn aðeins meiri fyrirsjáanleiki, það er búið að taka ákvörðun um hvenær þessi próf verða lögð fyrir næstu þrjú skólaárin og það er bara mjög gott. Af því að þá höfum við bara ennþá betra rými til þess að skipuleggja skólastarf í kringum það og getum undirbúið okkur vel fyrir þetta. En ég vil samt segja að við undirbjuggum okkur eins vel og við gátum núna og nemendur eru bara nokkuð rólegir, finnst mér, yfir þessu. Þetta er bara verkefni eins og hvert annað hjá þeim.“ Grunnskólar Mest lesið Ísrael gerir árásir á Tehran og Beirút og Íranir svara fyrir sig Erlent Vaktin: Átökin breiðast enn út Erlent „Þá er bara búið að skemma MR“ Innlent Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Innlent Opinber útför Davíðs Oddssonar en fjölskyldan ræður för Innlent Bjuggust ekki við því að búa við sprengjuregn í Barein Innlent „Ég hefði stigið inn í á sekúndum hefði ég vitað af þessu“ Innlent Kynnir þrettán aðgerðir gegn brotastarfsemi Innlent Vaktin: Sprengjum rignir enn Erlent Gular viðvaranir á suðvesturhorninu Veður Fleiri fréttir Dagur segir Þorstein auk Jóns eiga heiðurinn af EES-samningnum Láta alla nemendur sem mega þreyta samræmdu prófin Hádegisfréttir Bylgjunnar: Aðalspurningin hvort fleiri blandist inn í átökin „Ég hefði stigið inn í á sekúndum hefði ég vitað af þessu“ Þau skipa lista Sjálfstæðismanna á Seltjarnarnesi Opinber útför Davíðs Oddssonar en fjölskyldan ræður för Kynnir þrettán aðgerðir gegn brotastarfsemi Kæru vegna gistihýsa við þjóðgarðinn í Skaftafelli vísað frá Endurspegli aukna hörku í garð launafólks hjá Hafnarfjarðarbæ Samfylkingin mætt til leiks á Ísafirði Bjuggust ekki við því að búa við sprengjuregn í Barein Gæti orðið flughált síðdegis Við öllu búin en vonar að árásunum fari að linna D-listinn nærri því sá sami en óljóst með Elliða „Þá er bara búið að skemma MR“ Fyrsti framboðslisti Viðreisnar í Ísafjarðarbæ samþykktur Davíð hafi verið hrókur alls fagnaðar og harður í horn að taka Fyrsti dagur samræmdra prófa í fimm ár Björgunarsveitir ferja heilbrigðisstarfsfólk í og úr vinnu Tók rúma þrjá tíma að slökkva eldinn Íslenskt par flýr Dúbaí á eigin vegum Átökin breiðast út: Brá illilega þegar nærliggjandi hótel var sprengt í loft upp Dýpkun Landeyjahafnar seinkar: „Algerlega óásættanlegt“ Ákærður fyrir að nauðga konu ítrekað Hringveginum lokað vegna veðurs Davíðs minnst á Alþingi Merki um tengsl við erlenda leyniþjónustu Allt tiltækt lið slekkur eld í Hafnarfirði Skipta alþjóðalög máli eða ekki? Nýtt framboð í Bolungarvík Sjá meira