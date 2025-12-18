Mikið álag á bráðamóttökunni á Akureyri Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 18. desember 2025 23:31 Sjúkrahúsið á Akureyri. Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga, telur stöðuna versna eftir því sem líður á verkfallsaðgerðir. vísir/pjetur Gríðarlegt álag er á bráðamóttöku Sjúkrahússins á Akureyri þessa dagana. Starfsfólk biðlar til fólks um að leita ekki þangað nema að brýn þörf sé á. Fjöldi leitar einnig á Landspítalann og Læknavaktina. Í tilkynningu frá Sjúkrahúsinu er vakin athygli á stöðu mála. „Það er mjög mikið álag hjá okkur núna og mjög mikilvægt að minna á að minna veikir og fólk með langvarandi einkenni leiti til heilsugæslunnar, svo að starfsfólk hér hafi tök á að sinna bráðveikum og slösuðum. Biðin getur verið mjög löng núna,“ er haft eftir Kristínu Ósk Ragnarsdóttur, deildarstjóra á bráðamóttökunni, í tilkynningu. Allir sem mæta á bráðamóttökuna verða metnir af reyndum hjúkrunarfræðingi eins fljótt og mögulegt er. Þeir sem eru ekki taldir þurfa á bráðameðferð að halda er beint á heilsugæsluna. Í vafatilfellum er fólk beðið um að hringja í 1717. Á bráðamóttökunni er einnig grímuskylda og má einungis einn aðstandandi fylgja hverjum sjúklingi, sé þörf á því. Inflúensufaraldur Fjöldi fólks hefur fengið inflúensu síðustu vikur og á mælaborði öndunarfærasýkinga má sjá að í síðustu viku voru 111 greindir með inflúensu. Vikuna þar á undan greindust 119 og hafa aldrei jafn margir greinst með inflúensu á þessum tíma árs á síðustu sex árum. Vorið 2022 greindust 120 með inflúensu. Rauða línan er fyrir árið í ár.Embætti Landlæknis Starfsfólk bráðamóttökunnar í Reykjavík hefur einnig fundið fyrir álaginu. Þau neyddust til að vista sjúklinga í eins konar bílskúr spítalans, ætluðum sjúkrabílum, þar sem sjúkrabílar eru alla jafna. Rýmið var notað til að hópeinangra sjúklinga og sagði Rafn Benediktsson, framkvæmdastjóri bráðamóttöku Landspítalans, að rýmið gæti verið nýtt aftur aukist aðflæði hratt. Fyrirkomulagið var þó harðlega gagnrýnt af Félagi bráðalækna, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga og Læknafélagi Íslands. Í lok nóvember sagði Gunnlaugur Sigurjónsson, lækningaframkvæmdastjóri Læknavaktarinnar, að þangað leiti 250 til þrjú hundruð manns á virkum dögum vegna inflúensufaraldurs. Heilbrigðismál Sjúkrahúsið á Akureyri Landspítalinn Akureyri Reykjavík Mest lesið Nafn unga mannsins sem lést á Vesturlandsvegi Innlent Sex hundruð miðar á vettvangi morðsins: „Fokking hálfvita fífl bæði tvö!!!!“ Innlent Glæpir eiga ekki að borga sig: Gæti hagnast fjárhagslega á að hafa banað föður sínum Innlent „Það voru bara slagsmál, viltu senda bíl“ Innlent „Ellibætur“ frá ríkinu eigi að heyra sögunni til Innlent Foreldrar hafa áhyggjur af börnum sínum með Sergio í Dúbaí Innlent Deildar meiningar um tölvupóst sem óvart var sendur á alla í nefndinni Innlent Ríkisstjórnin sendi leiðréttingu inn í beina útsendingu Innlent „Gjörsamlega samfélagslega ótækt“ að hafna kröfunni Innlent Reglulega tilkynnt um þjófnað á vatni Innlent Fleiri fréttir Mikið álag á bráðamóttökunni á Akureyri Magnús Þór sjálfkjörinn Fimm ára dómur fyrir hnífaárás á fjölskylduföður Telur hagræðingaráformin þau metnaðarfyllstu Nauðsyn að skýra betur hvort eða hvenær læknar megi rjúfa þagnarskyldu Selfyssingar í 60 plús heilsueflingu klárir í jólin Skoða að koma á ferjusamgöngum milli Skotlands og Seyðisfjarðar Viðreisn gæti reynst í lykilstöðu milli blokkanna Barnavernd fylgist með fleiri ófrískum konum í neyslu en síðustu ár Fleiri óléttar konur í neyslu á borði barnaverndar og spennandi kosningar framundan Langvarandi einangrun ungrar konu gagnrýnd af Amnesty Selfoss stöðvaður í Bretlandi Þrettán nýir rafknúnir strætisvagnar teknir í notkun Zuism tekið af trúfélagaská eftir áralöng svik og pretti Mun áfram leiða lista Framsóknar í Múlaþingi Töpuðu 133 milljónum króna á kosningaári Reyndu að koma útlendingafrumvarpi að á síðustu stundu Súlunesmálið: Skoða þurfi lög er varða þagnarskyldu Samþykktu tillögu um uppbyggingu á Sorpu-lóð við Dalveg Spurningum Sigmundar Ernis svarað og málið ekki aftur í nefnd Þingstörfin á lokametrunum og styttist í jólafrí Naustin án bíla og eins og „löber“ með íslensku prjónamynstri Taka enn tuttugu þúsund króna beygju Ekið á kyrrstæðan bíl á Suðurstrandarvegi „Ellibætur“ frá ríkinu eigi að heyra sögunni til Áttu að taka tillit til þess að talsmaðurinn klikkaði Guðrún vinsælli en Agnes og traust til kirkjunnar á uppleið Glæpir eiga ekki að borga sig: Gæti hagnast fjárhagslega á að hafa banað föður sínum Björg býður ungliðum til fundar Verði húsið rifið verði fyrst að óska þess að friðun verði afnumin Sjá meira