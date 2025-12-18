Innlent

Mikið á­lag á bráðamóttökunni á Akur­eyri

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sjúkrahúsið á Akureyri. Sigurður E. Sigurðsson, framkvæmdastjóri lækninga, telur stöðuna versna eftir því sem líður á verkfallsaðgerðir. vísir/pjetur

Gríðarlegt álag er á bráðamóttöku Sjúkrahússins á Akureyri þessa dagana. Starfsfólk biðlar til fólks um að leita ekki þangað nema að brýn þörf sé á. Fjöldi leitar einnig á Landspítalann og Læknavaktina.

Í tilkynningu frá Sjúkrahúsinu er vakin athygli á stöðu mála.

„Það er mjög mikið álag hjá okkur núna og mjög mikilvægt að minna á að minna veikir og fólk með langvarandi einkenni leiti til heilsugæslunnar, svo að starfsfólk hér hafi tök á að sinna bráðveikum og slösuðum. Biðin getur verið mjög löng núna,“ er haft eftir Kristínu Ósk Ragnarsdóttur, deildarstjóra á bráðamóttökunni, í tilkynningu. 

Allir sem mæta á bráðamóttökuna verða metnir af reyndum hjúkrunarfræðingi eins fljótt og mögulegt er. Þeir sem eru ekki taldir þurfa á bráðameðferð að halda er beint á heilsugæsluna. Í vafatilfellum er fólk beðið um að hringja í 1717.

Á bráðamóttökunni er einnig grímuskylda og má einungis einn aðstandandi fylgja hverjum sjúklingi, sé þörf á því.

Inflúensufaraldur

Fjöldi fólks hefur fengið inflúensu síðustu vikur og á mælaborði öndunarfærasýkinga má sjá að í síðustu viku voru 111 greindir með inflúensu. Vikuna þar á undan greindust 119 og hafa aldrei jafn margir greinst með inflúensu á þessum tíma árs á síðustu sex árum. 

Vorið 2022 greindust 120 með inflúensu. Rauða línan er fyrir árið í ár.Embætti Landlæknis

Starfsfólk bráðamóttökunnar í Reykjavík hefur einnig fundið fyrir álaginu. Þau neyddust til að vista sjúklinga í eins konar bílskúr spítalans, ætluðum sjúkrabílum, þar sem sjúkrabílar eru alla jafna. Rýmið var notað til að hópeinangra sjúklinga og sagði Rafn Benediktsson, framkvæmdastjóri bráðamóttöku Landspítalans, að rýmið gæti verið nýtt aftur aukist aðflæði hratt.

Fyrirkomulagið var þó harðlega gagnrýnt af Félagi bráðalækna, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga og Læknafélagi Íslands.

Í lok nóvember sagði Gunnlaugur Sigurjónsson, lækningaframkvæmdastjóri Læknavaktarinnar, að þangað leiti 250 til þrjú hundruð manns á virkum dögum vegna inflúensufaraldurs. 

