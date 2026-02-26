Norska félaginu Brann tókst ekki að tryggja sér sæti í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar eftir tap á móti Bologna á Ítalíu í kvöld.
Bologna vann fyrri leikinn 1-0 í Noregi og endurtók leikinn með 1-0 heimasigri í kvöld.
Freyr Alexandersson er þjálfari Brann og þeir Kristall Máni Ingason og Jón Dagur Þorsteinsson voru í byrjunarliðinu. Kristall Máni fór af velli á 60. mínútu en Jón Dagur á 73. mínútu.
Eina mark leiksins skoraði Joao Mario á 56. mínútu en þá var Brann búið að vera manni færri síðan Jacob Lungi Sörensen fékk rauða spjaldið á 37. mínútu.
Gísli Gottskálk Þórðarson spilaði síðustu fimmtán mínúturnar þegar Lech Poznan vann 1-0 sigur á finnska liðinu KuPS og þar með 3-0 samanlagt. Lech Poznan verður því í pottinum þegar dregið verður í sextán liða úrslitum Sambandsdeildarinnar.
Crystal Palace komst áfram í Sambandsdeildinni eftir 2-0 sigur á Zrinjski Mostar en Palace vann 3-1 samanlagt. Maxence Lacroix skoraði fyrra markið með skalla á 36. mínútu eftir fyrirgjöf Adam Wharton en það seinna skoraði Evann Guessand í uppbótartíma.
Nottingham Forest komst áfram í Evrópudeildinni þrátt fyrir 1-2 tap á heimavelli á móti tyrkneska liðinu Fenerbahce. Forest vann fyrri leikinn og þar með 4-2 samanlagt. Kerem Akturkoglu skoraði bæði mörk Tyrkjanna en Callum Hudson-Odoi minnkaði muninn í 2-1 á 68. mínútu.