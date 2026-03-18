Íslenska karlalandsliðið í fótbolta heldur til Asíu í lok maí og mun þar spila vináttulandsleik við Japan, í Tókýó.
KSÍ staðfesti þetta í dag en unnið er að því að landsliðið spili einnig gegn öðrum mótherja í sama landsleikjaglugga. Leikurinn við Japan fer fram 31. maí.
Japan er í 19. sæti heimslistans og mun nýta leikinn við Ísland til að undirbúa sig fyrir komandi HM. Japanar byrja HM á leik við Holland 14. júní.
Á meðal þekktra leikmanna japanska landsliðsins má nefna fyrirliðann Wataru Endo, leikmann Liverpool, Kaoru Mitoma hjá Brighton, Daichi Kamada sem spilar með Crystal Palace, og Takefusa Kubo, kantmanninn sem spilar með Orra Óskarssyni hjá Real Sociedad.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari tilkynnir í dag íslenska hópinn sem mæta mun Kanada og Haítí í vináttulandsleikjum í lok þessa mánaðar. Fundurinn verður í beinni útsendingu á Vísi klukkan 13:15.
Fram undan eru því alls fjórir vináttulandsleikir, tveir í mars og tveir í byrjun sumars, áður en Ísland hefur svo keppni í C-deild Þjóðadeildarinnar í haust.
KSÍ bendir á það í tilkynningu að Ísland og Japan hafi mæst þrisvar sinnum og Japan unnið alla þrjá leikina.
Síðasta mættust liðin í Osaka í febrúar 2012 og var það jafnframt fyrsti leikur Íslands undir stjórn Lars Lagerbäck. Leiknum lauk með 3-1 sigri heimamanna og mark Íslands skoraði Arnór Smárason.
Heiðar Helguson skoraði tvö mörk þegar japanska liðið vann 3-2 sigur á City of Manchester Stadium árið 2004. Brynjar Björn Gunnarsson fékk rautt spjald seint í leiknum.
Fyrsta viðureign liðanna var svo á Laugardalsvelli árið 1971 og unnu gestirnir þá tveggja marka sigur fyrir framan tæplega 6 þúsund áhorfendur. Ríkharður Jónsson var þjálfari íslenska liðsins.
Við þetta má bæta að A landslið karla lék æfingaleik við japanska félagsliðið Hitachi Reysol í mars 1994 og vann 2-1 sigur með mörkum frá Ólafi Þórðarsyni og núverandi þjálfara A landsliðs karla, Arnari Gunnlaugssyni. Fram kemur í bók Víðis Sigurðssonar, Íslensk knattspyrna 1994, að íslenska liðinu hafi verið „boðið til Japans af þarlendu fjölmiðlafyrirtæki og áhorfendur voru um 18 þúsund, sem var vallarmet í bænum Nishikawada”.