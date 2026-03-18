Davíð Snær Jóhannsson og félagar í Álasund tryggðu sér í kvöld sæti í undanúrslitum norsku bikarkeppninnar.
Viking, sem spilar í úrvalsdeildinni, varð að sætta sig við að detta út á móti nýliðum Álasund. Þetta eru mjög óvænt úrslit en sýna að strákarnir í Álasund eru til alls líklegir í sumar.
Viking komst í 1-0 en Álasund skoraði tvö mörk í seinni hálfleik og tryggði sér sigur og sæti í undanúrslitum.
Þetta var Íslendingaslagur því framherjarnir ungu Hilmir Rafn Mikaelsson og Davíð Snær Jóhannsson voru báðir í byrjunarliðum sinna liða, Hilmir Rafn í þriggja manna framlínu Viking og Davíð í tveggja manna framlínu Álasund.
Hilmir Rafn lagði upp mark Ola Visted á 15. mínútu. Hann var tekinn af velli eftir að Álasund jafnaði metin.
Marius Andresen skoraði jöfnunarmarkið á 65. mínútu og sigurmarkið skoraði Mathias Christensen á 75. mínútu.
Davíð var tekinn af velli á 88. mínútu.
Þetta var fyrsti leikur átta liða úrslitanna sem klárast svo á næstu dögum.