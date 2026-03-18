Ríkisstjórn Senegal hefur kallað eftir „óháðri alþjóðlegri rannsókn“ á „grun um spillingu“ hjá stjórn knattspyrnumála í Afríku eftir að Senegal var svipt titlinum í Afríkukeppninni 2025 og hann veittur Marokkó.
Senegal sigraði Marokkó 1-0 í úrslitaleiknum í janúar en Knattspyrnusamband Afríku (Caf) ógilti úrslitin á þriðjudag vegna þess að leikmenn Senegal gengu af velli til að mótmæla þegar gestgjafarnir Marokkó fengu vítaspyrnu dæmda í uppbótartíma.
Leikmennirnir sneru aftur eftir sautján mínútna töf og „Panenka“-vítaspyrna Brahim Diaz fyrir Marokkó var varin áður en Pape Gueye frá Senegal skoraði sigurmarkið í framlengingu.
Eftir áfrýjun frá marokkóska knattspyrnusambandinu úrskurðaði Caf að Senegal hefði gefið leikinn og „úrslitin yrðu skráð 3-0 í vil“ Marokkó.
Í yfirlýsingu frá senegölsku ríkisstjórninni sagði að „þessi fordæmalausa og einstaklega alvarlega ákvörðun“ byggðist á „augljóslega rangri túlkun á reglugerðum sem leiddi til gróflega ólögmætrar og afar ranglátrar ákvörðunar“.
Þar sagði: „Senegal hafnar eindregið þessari óréttmætu tilraun til eignarnáms.“
Fyrr á miðvikudag sagði senegalska knattspyrnusambandið (FSF) að það myndi áfrýja ákvörðun Caf til Alþjóðaíþróttadómstólsins (Cas) og kallaði hana „ósanngjarna, fordæmalausa og óásættanlega ákvörðun sem varpar rýrð á afríska knattspyrnu“.
„Þessi ákvörðun er trúnaðarbrot sem byggist ekki á neinum lagareglum,“ sagði Abdoulaye Seydou Sow, framkvæmdastjóri FSF, við senegölsku sjónvarpsstöðina RTS 1.
„Okkur fannst að dómnefndin væri ekki þarna til að framfylgja lögum, heldur til að framkvæma skipun. Við munum ekki láta staðar numið. Lögin eru okkar megin. Baráttunni er hvergi nærri lokið. Senegal mun verja rétt sinn til hins ýtrasta.“
Sumir leikmenn Senegal hafa gefið í skyn að þeir muni ekki afsala sér verðlaunapeningum sínum.
„Við vitum hvað við upplifðum þetta kvöld í Rabat og enginn getur tekið það frá okkur,“ sagði Idrissa Gueye, miðjumaður Senegal og Everton, á samfélagsmiðlum.
Sú ákvörðun Senegal að ganga af velli varð til þess að Alþjóðareglunefnd knattspyrnusambanda (Ifab), sem setur reglur í knattspyrnu, hóf samráð um hvernig bregðast skuli við aðstæðum þar sem „leikmenn ákveða einhliða að yfirgefa leikvöllinn, eða liðsmenn hvetja til slíkra aðgerða, til að mótmæla ákvörðun dómara“.