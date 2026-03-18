Íslenski landsliðsframherjinn Sævar Atli Magnússon varð fyrir öðru áfalli þegar kom í ljós að hann þarf að gangast undir aðra aðgerð sem heldur honum frá keppni fram yfir HM-hléið í sumar.
Þetta tilkynnti norska félagið Brann í dag.
Sævar Atli hefur ekki spilað síðan í október en þá varð hann fyrir liðþófameiðslum í landsleik gegn Frakklandi.
Sævar beið spenntur eftir því að snúa aftur á völlinn en nú hafa komið upp vandamál sem seinka endurkomunni verulega.
„Vegna bakslags fer Sævar nú til Íslands í aðra aðgerð. Bakslagið mun seinka endurkomu hans í fótboltann og við getum ekki búist við að sjá hann á vellinum fyrr en eftir HM-hléið,“ sagði Arne Instebø, yfirmaður læknamála hjá Brann.
Sævar Atli kom til Brann frá Lyngby síðasta sumar og varð fljótt í uppáhaldi hjá stuðningsmönnum. Hann hefur skorað tíu mörk í sextán leikjum.
„Hann hefur lagt sig fram af mikilli alvöru og skyldurækni og það gerir þetta sérstaklega leiðinlegt,“ sagði Per-Ove Ludvigsen, yfirmaður íþróttamála hjá Brann.
View this post on Instagram A post shared by Sportsklubben Brann (@sportsklubbenbrann)
A post shared by Sportsklubben Brann (@sportsklubbenbrann)