Farsinn framlengist: Senegal áfrýjar til Alþjóðadómstólsins Valur Páll Eiríksson skrifar 18. mars 2026 09:33 Pape Thiaw skipar leikmönnum sínum af velli í úrslitaleiknum afdrifaríka. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images Stjórnendur hjá senegalska knattspyrnusambandinu eru ekki parsáttir við þá ákvörðun Knattspyrnusambands Afríku í gærkvöld að svipta Senegal Afríkutitlinum frá því í janúar. Þeir hyggjast áfrýja til Alþjóðaíþróttadómstólsins, CAS. Senegal vann 1-0 sigur á Marokkó í úrslitaleik keppninnar þann 18. janúar síðastliðinn eftir skrautlegan leik. Staðan var markalaus þegar Marokkó var afhent vítaspyrna í uppbótartíma eftir endurskoðun myndbandsdómara. Senegölum þótti dómurinn strangur og allt sauð upp úr. Pape Thiaw, þjálfari senegalska liðsins, skipaði leikmönnum að fara inn í klefa í mótmælaskyni. Eftir 17 mínútna töf klúðraðist vítaspyrnan hins vegar og Senegal vann að endingu 1-0 sigur eftir framlengingu. Sú niðurstaða var umdeild á þeim tíma, þar sem Marokkóum þótti Senegalar hafa gefið leikinn með því að fara af leikvelli. Niðurstaðan þá í janúar var sú að Senegal væri réttmætur meistari. Titlinum var vel fagnað og hundruðir þúsunda fögnuðu titlinum í höfuðborginni Dakar og víðar um landið. Kastar rýrð á afrískan fótbolta Nú, tveimur mánuðum síðar, komst áfrýjunardómstóll Afríska knattspyrnusambandsins, CAF, að þeirri niðurstöðu að Senegalar hefðu sannarlega gefið leikinn með því að fara af velli. Marokkó því dæmdur 3-0 sigur í úrslitunum og þar með Afríkumeistarar. Í yfirlýsingu Knattspyrnusambands Senegal á samfélagsmiðlinum X er sú niðurstaða sögð „ranglát, fordæmalaus og óásættanleg". Hún „kasti jafnframt rýrð á afrískan fótbolta". „Til að verja réttindi og hagsmuni senegalsks fótbolta mun sambandið, eins fljótt og auðið er, hefja áfrýjunarferli fyrir Íþróttadómstólnum í Lausanne," sagði í yfirlýsingunni jafnframt. Afríkukeppnin í fótbolta Senegal Marokkó