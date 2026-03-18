Fótbolti

Farsinn fram­lengist: Senegal á­frýjar til Al­þjóða­dóm­stólsins

Valur Páll Eiríksson skrifar
Pape Thiaw skipar leikmönnum sínum af velli í úrslitaleiknum afdrifaríka. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Stjórnendur hjá senegalska knattspyrnusambandinu eru ekki parsáttir við þá ákvörðun Knattspyrnusambands Afríku í gærkvöld að svipta Senegal Afríkutitlinum frá því í janúar. Þeir hyggjast áfrýja til Alþjóðaíþróttadómstólsins, CAS.

Senegal vann 1-0 sigur á Marokkó í úrslitaleik keppninnar þann 18. janúar síðastliðinn eftir skrautlegan leik.

Staðan var markalaus þegar Marokkó var afhent vítaspyrna í uppbótartíma eftir endurskoðun myndbandsdómara. Senegölum þótti dómurinn strangur og allt sauð upp úr.

Pape Thiaw, þjálfari senegalska liðsins, skipaði leikmönnum að fara inn í klefa í mótmælaskyni. Eftir 17 mínútna töf klúðraðist vítaspyrnan hins vegar og Senegal vann að endingu 1-0 sigur eftir framlengingu.

Sú niðurstaða var umdeild á þeim tíma, þar sem Marokkóum þótti Senegalar hafa gefið leikinn með því að fara af leikvelli. Niðurstaðan þá í janúar var sú að Senegal væri réttmætur meistari.

Titlinum var vel fagnað og hundruðir þúsunda fögnuðu titlinum í höfuðborginni Dakar og víðar um landið.

Kastar rýrð á afrískan fótbolta

Nú, tveimur mánuðum síðar, komst áfrýjunardómstóll Afríska knattspyrnusambandsins, CAF, að þeirri niðurstöðu að Senegalar hefðu sannarlega gefið leikinn með því að fara af velli. Marokkó því dæmdur 3-0 sigur í úrslitunum og þar með Afríkumeistarar.

Í yfirlýsingu Knattspyrnusambands Senegal á samfélagsmiðlinum X er sú niðurstaða sögð „ranglát, fordæmalaus og óásættanleg“. Hún „kasti jafnframt rýrð á afrískan fótbolta“.

„Til að verja réttindi og hagsmuni senegalsks fótbolta mun sambandið, eins fljótt og auðið er, hefja áfrýjunarferli fyrir Íþróttadómstólnum í Lausanne,“ sagði í yfirlýsingunni jafnframt.

Afríkukeppnin í fótbolta Senegal Marokkó

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið