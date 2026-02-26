Albert kom inn á 100. mínútu og Fiorentina reddaði sér

Íslendingaliðin Fiorentina, Lille og Panathinaikos komust í kvöld áfram í Evrópukeppnum sínum eftir að hafa haft betur í framlengdum leikjum eða vítakeppni.
Fiorentina dugði að tapa 2-4 á heimavelli til að komast í sextán liða úrslit Samandsdeildarinnar en Lille vann 2-0 útisigur í Serbíu til að tryggja sér sæti í sextán liða úrslitum Evrópudeildarinnar. Panathinaikos komst áfram í Evrópudeildinni eftir sigur í vítakeppni á útivelli.
Albert Guðmundsson hefur misst af síðustu leikjum Fiorentina vegna ökklameiðsla og hann horfði upp á sína menn lenda 3-0 undir á heimavelli á móti pólska liðinu Jagiellonia Bialystok. Bartosz Mazurek skoraði öll þrjú mörkin.
Fiorentina vann fyrri leikinn 3-0 á útivelli og því þurfti að framlengja. Albert kom inn á völlinn á 100. mínútu og Fiorentina tryggði sér sætið í með því að skora tvívegis eftir að íslenski framherjinn kom inn á völlinn.
Nicolo Fagioli skoraði fyrra markið á 107. mínútu og Moise Kean það síðara á 114. mínútu. Jesus Imaz skoraði fyrir pólska liðið fjórum mínútum síðar og því var mikil spenna í leiknum allt til leiksloka. Lokastaðan var 2-4 og Fiorentina vann því 5-4 samanlagt.
Hákon Arnar Haraldsson lék fyrstu 95 mínúturnar þegar franska félagið Lille vann 2-0 útisigur á Rauðu Stjörnunni. Liðið var 1-0 yfir eftir venjulegan leiktíma eftir mark frá Olivier Giroud strax á fjórðu mínútu leiksins.
Markið sem kom Lille áfram skoraði varamaðurinn Nathan Ngoy eftir níu mínútna leik í framlengingunni. Lille vann því 2-1 samanlagt og verður í pottinum þegar dregið verður í sextán liða úrslit Evrópudeildarinnar.
Sverrir Ingi Ingason og félagar í Panathinaikos gerðu 1-1 jafntefli á útivelli á móti Viktoria Plzen eftir að hafa leikið manni færri síðustu fimmtán mínútur framlengingarinnar. Úrslitin réðust í vítakeppni sem Panathinaikos vann 4-3. Sverrir tók ekki víti.