Logi Tómasson og félagar í Samsunspor tryggðu sér örugglega sæti í sextán liða úrslitum Sambandsdeildarinnar í kvöld en þrjú önnur Íslendingalið lentu í framlengdum leikjum.
Logi og félagar stóðu vel eftir 1-0 útisigur á albanska félaginu Shkendija í fyrri leiknum. Liðið vann síðan 4-0 sigur í kvöld og þar með 5-0 samanlagt.
Logi kom ekki að marki en átti flottan leik og fékk heiðarsskiptingu á 85. mínútu.
Mörk liðsins skoruðu þeir Marius Mouandilmadji (2), Olivier Ntcham (víti) og Cherif Ndiaye.
Fiorentina er líka í Sambandsdeildinni en missti niður þriggja marka forskot á heimavelli.
Fiorentina var 3-0 yfir á móti Jagiellonia Bialystok eftir stórsigur á útivelli í fyrri leiknum en pólska liðið var 3-0 yfir í kvöld eftir venjulegan leiktíma. Albert Guðmundsson var ónotaður varamaður en hann er að koma til baka eftir meiðsli.
Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille unnu 1-0 útisigur á Rauðu Stjörnunni í Evrópudeildinni en þar sem fyrir leikinn fór 1-0 fyrir Serbana varð að framlengja.
Það varð einnig að framlengja hjá Sverri Inga Ingasyni og félögum í Panathinaikos á móti Viktoria Plzen. Liðin gerðu 2-2 jafntefli í fyrri leiknum en Panathinaikos komst í 1-0 í kvöld. Tékkarnir jöfnuðu og tryggðu sér framlengingu.