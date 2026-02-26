Fótbolti

Völsungar drógu lið sitt úr keppni

Sindri Sverrisson skrifar
Patrick De Wilde fær færri leiki en aðrir til að undirbúa lið sitt fyrir keppni í Lengjudeildinni í sumar.
Patrick De Wilde fær færri leiki en aðrir til að undirbúa lið sitt fyrir keppni í Lengjudeildinni í sumar. Getty/Subaas Shrestha

Forráðamenn Völsungs á Húsavík hafa brugðið á það ráð að draga lið sitt úr keppni í A-deild Lengjubikars karla í fótbolta.

Völsungur átti fyrir höndum leik við Gróttu á morgun og hefði svo átt að mæta Val á sunnudag og taka á móti Aftureldingu 7. mars.

Ekkert verður af því og úrslit leikja liðsins við Þór og ÍA hafa verið þurrkuð út.

Áður hafði kvennalið Tindastóls á Sauðárkróki einnig dregið lið sitt úr keppni í Lengjubikarnum.

Í tilkynningu á Facebook-síðunni Græna hernum eru gefnar þær útskýringar á ákvörðun Völsungs að einfaldlega skorti mannskap til þess að spila leiki á þessum tímapunkti. Það hafði reynst erfitt að manna leikinn við Þór sem fór 10-0 og liðið tapaði einnig nokkuð stórt gegn ÍA, 5-1, á heimavelli.

Í tilkynningunni segir:

Völsungur hefur ákveðið að skrá sig úr Lengjubikar karla. Félagið er um þessar mundir skipað mjög ungum og efnilegum leikmönnum. Eldri og reyndari leikmenn hópsins hafa verið að glíma við meiðsli ásamt því sem erlendir leikmenn eru að koma til landsins núna á fyrstu dögum marsmánaðar. Á þessum tímapunkti er það mat þeirra sem standa að liðinu að best sé að skrá liðið úr keppni þar sem ekki verður komin heildarmynd á liðið fyrr en um miðjan marsmánuð.

Stefnan er að spila æfingaleiki í mars- og aprílmánuði þannig að liðið verði klárt í bátana þegar bikarkeppnin hefst 28. mars og svo Íslandsmótið í lok apríl mánaðar.

Völsungar héldu sér af öryggi uppi í Lengjudeildinni síðasta sumar þegar þeir enduðu þar í 7. sæti með 25 stig úr 22 leikjum. Eftir tímabilið kvaddi þjálfarinn Aðalsteinn Jóhann Friðriksson og tók við kvennaliði Þórs/KA en við starfi hans tók Belginn Patrick De Wilde sem komið hefur afar víða við á sínum þjálfaraferli.

Lengjubikar karla Völsungur Lengjudeild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið