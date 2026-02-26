Völsungar drógu lið sitt úr keppni Sindri Sverrisson skrifar 26. febrúar 2026 13:03 Patrick De Wilde fær færri leiki en aðrir til að undirbúa lið sitt fyrir keppni í Lengjudeildinni í sumar. Getty/Subaas Shrestha Forráðamenn Völsungs á Húsavík hafa brugðið á það ráð að draga lið sitt úr keppni í A-deild Lengjubikars karla í fótbolta. Völsungur átti fyrir höndum leik við Gróttu á morgun og hefði svo átt að mæta Val á sunnudag og taka á móti Aftureldingu 7. mars. Ekkert verður af því og úrslit leikja liðsins við Þór og ÍA hafa verið þurrkuð út. Áður hafði kvennalið Tindastóls á Sauðárkróki einnig dregið lið sitt úr keppni í Lengjubikarnum. Í tilkynningu á Facebook-síðunni Græna hernum eru gefnar þær útskýringar á ákvörðun Völsungs að einfaldlega skorti mannskap til þess að spila leiki á þessum tímapunkti. Það hafði reynst erfitt að manna leikinn við Þór sem fór 10-0 og liðið tapaði einnig nokkuð stórt gegn ÍA, 5-1, á heimavelli. Í tilkynningunni segir: Völsungur hefur ákveðið að skrá sig úr Lengjubikar karla. Félagið er um þessar mundir skipað mjög ungum og efnilegum leikmönnum. Eldri og reyndari leikmenn hópsins hafa verið að glíma við meiðsli ásamt því sem erlendir leikmenn eru að koma til landsins núna á fyrstu dögum marsmánaðar. Á þessum tímapunkti er það mat þeirra sem standa að liðinu að best sé að skrá liðið úr keppni þar sem ekki verður komin heildarmynd á liðið fyrr en um miðjan marsmánuð. Stefnan er að spila æfingaleiki í mars- og aprílmánuði þannig að liðið verði klárt í bátana þegar bikarkeppnin hefst 28. mars og svo Íslandsmótið í lok apríl mánaðar. Völsungar héldu sér af öryggi uppi í Lengjudeildinni síðasta sumar þegar þeir enduðu þar í 7. sæti með 25 stig úr 22 leikjum. Eftir tímabilið kvaddi þjálfarinn Aðalsteinn Jóhann Friðriksson og tók við kvennaliði Þórs/KA en við starfi hans tók Belginn Patrick De Wilde sem komið hefur afar víða við á sínum þjálfaraferli. Lengjubikar karla Völsungur Lengjudeild karla Mest lesið Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Íslendingarnir sem fá ekki að spila fyrir Ísland Körfubolti Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Fótbolti Trump setti Ólympíugullið um hálsinn: „Ég mun ekki skila því aftur“ Sport Harmleikur á handboltaleik Handbolti Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Fótbolti Ronaldo kaupir fótboltalið Fótbolti Hanna hæstánægð í Mexíkó að sjá soninn spila Fótbolti Segir Klæbo geta hlaupið upp Esjuna á mettíma Sport Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Fótbolti Fleiri fréttir Nasistakveðja í skugga kynþáttaníðs Hanna hæstánægð í Mexíkó að sjá soninn spila Ronaldo kaupir fótboltalið Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Norður af heimskautsbaug beint í hjarta Evrópu Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Tíu leikmenn Juventus risu næstum upp frá dauðum Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Meistararnir rétt sluppu áfram Vinícius Júnior tryggði Real Madrid aftur sigurinn Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Atalanta fór áfram í sextán liða úrslit á síðustu spyrnu leiksins Gagnrýna ítölsk yfirvöld fyrir meðferð á stuðningsmönnum Fyrirliði Freys segir Brann fá innblástur frá Bodö/Glimt Man Utd skilaði hagnaði en skuldirnar hækkuðu samt UEFA hafnaði áfrýjun Benfica og Prestianni fær ekki að spila gegn Real Bikar undir í gulri viðvörun Mínútu þögn fyrir leik Íslands í Mexíkó Onana ætlar að koma sér aftur í markið hjá Man. Utd „Ákváðum að velja sterkasta liðið óháð aldri“ Real án Mbappé í kvöld Þjálfari Mexíkó: „Það verða allir öruggir“ Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Strákarnir okkar finna vel fyrir þunna loftinu Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Sjá meira