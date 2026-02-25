Rúta lenti utan vegar

Rúta á vegum Reykjavík Excursions sem var á leið til Reykjavíkur lenti utan vegar nærri Litlu kaffistofunni síðdegis í dag. Engum varð meint af og er búið að ferja farþega rútunnar í borgina. Þetta segir Björn Ragnarsson, forstjóri fyrirtækisins, sem lýsir erfiðum akstursskilyrðum á svæðinu.
Rútan sé nýleg og búin góðum dekkjakosti en vindstrengur liggi reglulega rétt fyrir neðan húsið sem hýsti Litlu kaffistofuna og þar hafi rútan farið út af. 53 einstaklingar voru um borð, að sögn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en rútan er nærri mörkum umdæmis hennar og lögreglunnar á Suðurlandi. Enginn er slasaður, að sögn lögreglu.
Björn segir að rútan verði fljótlega dregin aftur upp á veginn með kranabíl. Atvikið hafi átt sér stað einhvern tímann um fjögurleytið í dag.
Fréttin er í vinnslu.