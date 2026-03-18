Innlent

Úti­lokar oddvitaframboð í borginni

Birgir Olgeirsson skrifar
Heimir Már Pétursson, framkvæmdastjóri og upplýsingafulltrúi þingflokks Flokks fólksins, útilokar oddvitaframboð fyrir Flokk fólksins í borgarstjórnarkosningunum. 
Heimir Már Pétursson útilokar að hann muni bjóða sig fram sem oddviti borgarstjórnarflokks Flokks fólksins. Sögusagnir þess efnis hafa borist á milli manna og náði sú saga kannski hæst í nýjasta hlaðvarpsþætti Komið gott sem kom út í vikunni.

Komið gott er haldið úti af vinkonunum Kristínu Gunnarsdóttur og Ólöfu Skaftadóttur. Þær fóru yfir landslagið fyrir borgarstjórnarkosningarnar í nýjasta þættinum en þar velti Kristín því upp hvort Flokkur fólksins yrði hreinlega með oddvita í komandi kosningum.

Helga Þórðardóttir, oddviti Flokks fólksins í borgarstjórn, hefur gefið út að hún ætli ekki að gefa kost á sér í borgarstjórnarkosningunum í vor.

Ólöf Skaftadóttir sér um hlaðvarpið Komið gott ásamt Kristínu Gunnarsdóttir.Vísir/Vilhelm

„Ég held reyndar að það verði fyrrverandi fjölmiðlamaðurinn Heimir Már Pétursson sem mun skipa það sæti og þú heyrðir það fyrst hér,“ svaraði Ólöf Skaftadóttir.

Heimir Már er framkvæmdastjóri og upplýsingafulltrúi þingflokks Flokks fólksins en hann hafnar því að hann verði oddviti Flokks fólksins í borgarstjórnarkosningunum.

Spurður hvort hann komi til greina neðar á borgarstjórnarlista flokksins segir Heimir að það geti vel verið. Hins vegar verði hann aldrei svo ofarlega að hann verði borgarfulltrúi. Flokkurinn þurfi að minnsta kosti að tefla fram 23 frambjóðendum og að hámarki 46.

Flokkur fólksins Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið