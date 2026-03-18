Afgreiðslu frestað um viku Lovísa Arnardóttir skrifar 18. mars 2026 06:33 Sjálfboðaliðar og starfsfólk undirbýr hádegisösina. Vísir/Anton Brink Umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar hefur frestað um viku að taka fyrir byggingaleyfisumsókn á Grensásvegi 46 vegna kaffistofu sem Samhjálp hyggst reka í húsinu. Til stóð að taka málið fyrir á fundi ráðsins í dag en af því verður ekki. Gert er ráð fyrir því í umsókn Samhjálpar að á jarðhæð í rýminu verði matsalur fyrir hámark 100 manns. Í kjallara verði geymsla og skápur fyrir starfsfólk. Þá er ekki gert ráð fyrir að matur verði eldaður á staðnum, heldur aðeins hitaður. Samhjálp rekur eldhús í Grafarvogi eins og stendur. Greint var frá því í sumar að leigusamningi Samhjálpar vegna húsnæðis Kaffistofunnar hefði verið sagt upp og rýma þyrfti húsnæðið fyrir október 2025. Kaffistofan hafði verið rekin í Borgartúni frá árinu 2007. Kaffistofan er því tímabundið í húsnæði Fíladelfíukirkjunnar við Hátún og hefur verið þar frá því í október. Á hverjum degi eru afgreiddar um 350 máltíðir á kaffistofunni. Upphaflega stóð til að afgreiða umsóknina á fundi umhverfis- og skipulagsráðs í dag, en Líf Magneudóttir, formaður ráðsins, greindi mbl.is frá því í gærkvöldi að málinu hefði verið frestað um viku. Samhjálp hefur tekið þetta rými á leigu fyrir kaffistofuna en framkvæmdastjóri hefur sagt staðsetninguna erfiða en það hafi ekkert annað komið til greina. Vísir/Vilhelm Breyta verslunarrými í mótttökueldhús Í umsókninni er því óskað eftir því að breyta verslunarrými í móttökueldhús ásamt matsal fyrir hundrað manns, salernisaðstöðu og starfsmannaaðstöðu. Í umsókn kemur fram að breytingar taki aðeins til innra rýmis og að ekkert verði átt við burðarvirki. Þá eigi ekki að gera neinar útlitsbreytingar á byggingunni nema að skjólveggjum úr timbri og gróðri verði stillt upp við aðalinngang, ásamt því að setja plastfilmu í glugga sem snúa að Grensásvegi til að minnka innsýn í matsalinn. Í kjallara verður aðstaða starfsmanna til að skipta ásamt hirslum fyrir bæði hreinan og óhreinan fatnað starfsmanna. Þar verður auk þess aukasalerni fyrir starfsfólk og ræstivaskur. Geymsla í kjallara er fyrir frysti og kæli. Þurrvörur verða einnig í hillum í geymslu. Lokað verður af um helming rýmis í kjallara. Aflokað rými inniheldur að mestu leyti vatnsinntök. Í umsögn sinni leggur skipulagsfulltrúi til að fallið sé frá skjólveggjum og bekkjum og blómabeði á lóð eins og lagt er til í byggingarleyfisumsókn. „Að öðru leyti er lagt til að byggingarleyfisumsókn verði samþykkt,“ segir í umsögn skipulagsfulltrúa sem undirrituð er af Hrafnhildi Sverrisdóttur, arkitekt FAÍ og verkefnastjóra. Mikil óánægja íbúa Mikill fjöldi íbúa hefur mótmælt flutningi kaffistofunnar á Grensásveg og hafa vísað til nálægðar við skóla í hverfinu og að þeir óttist aukningu innbrota. Umboðsmaður barna sendi Reykjavíkurborg erindi fyrir helgi vegna málsins. Í bréfinu kom fram að töluverður fjöldi foreldra hefði haft samband við embættið og lýst yfir áhyggjum af staðsetningu kaffistofunnar vegna návígis hennar við grunnskóla og íþrótta- og tómstundastarf barna. Í bréfi umboðsmanns segir að embættið hafi sent bréf á Reykjavíkurborg í kjölfarið til að vekja athygli á þeirri skyldu að meta ávallt áhrif ákvarðanna á börn. Fá kynningu í ráðinu Líf Magneudóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs, segir í samtali við fréttastofu að ráðið samþykki í raun hvorki né hafni umsókn Samhjálpar. Ráðið fái kynningu á breytingunum en bæði skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi séu búnir að samþykkja byggingarleyfisumsókn Samhjálpar. Eftir að Samhjálp hefur breytt húsnæðinu sé starfsleyfi þeirra þó háð lokaúttekt byggingarfulltrúa og heilbrigðiseftirlits. Yfirleitt sé það þannig að hægt sé að bregðast við athugasemdum. Í yfirlýsingu frá Reykjavíkurborg í dag, sem sjá má í heild sinni neðst í fréttinni, kemur fram að byggingarleyfisumsókn vegna breytinga á innra skipulagi Grensásvegar 46 hafi ekki verið samþykkt. Umsóknin hafi verið grenndarkynnt í skipulagsgátt og unnið úr athugasemdum. „Svörum við athugasemdum við grenndarkynningunni hefur verið vísað til umhverfis- og skipulagsráðs en málið ekki enn tekið til umfjöllunar og eftir atvikum afgreiðslu á þeim vettvangi. Umsögn skipulagsfulltrúa þar sem athugasemdum er svarað hefur því enn ekki verið birt enn og því enn trúnaðarmál. Að lokinni afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs verður svörum skipulagsfulltrúa við grenndarkynningu vísað til byggingarfulltrúa sem tekur afstöðu til umsóknar um byggingarleyfi.“ Svör við grenndarkynningu verði birt eftir afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs við birtingu fundargerðar eftir atvikum. Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir segir Samhjálp spennt að hefja framkvæmdir og þau vonist til þess að bið þeirra fari að ljúka. Sex mánuðir eru síðan þau fengu rýmið afhent en þau hættu framkvæmdum skyndilega í nóvember þegar skipulagsfulltrúi ákvað að setja umsókn þeirra í grenndarkynningu. Umsögn skipulagsfulltrúa um umsókn Samhjálpar er nokkuð ítarleg. Þar er að finna alls 40 umsagnir sem bárust í grenndarkynningu frá íbúum og rekstraraðilum, auk undirskriftarlista. Í umsögninni er athugasemdum skipt í fimm flokka. Það er að breytingin sé ekki í samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur 2040, að það hafi verið annmarkar á málsmeðferð, að fyrirhuguð starfsemi eigi ekki heima í íbúðarbyggð, athugasemdir varðandi breytinguna á húsnæðinu og umsókninni og svo að lokum varðandi efnahagsleg áhrif á bæði íbúa og rekstur í grennd við Grensásveg. Bakvið nýja rýmið er íbúðarhúsnæði. Framkvæmdastýra hefur sagt að bakinngangur verði aðeins neyðarinngangur. Vísir/Vilhelm Hvað varðar athugasemdir um að starfsemin eigi ekki heima í íbúðarbyggð segir skipulagsfulltrúi að húsbyggingin sem eigi að breyta sé á svæði sem sé ekki hluti af deiliskipulagi en sé skilgreint fyrir verslun og þjónustu og að samkvæmt því megi reka samfélagsþjónustu í rýminu. Svæðið sé ekki skilgreint sem íbúðarbyggð en heimilt að hafa íbúðir á efri hæðum. Skipulagsfulltrúi metur því að notkunarbreytingin á rýminu sé heimil. Hann metur einnig að áformin séu í samræmi við aðalskipulag Reykjavíkur fyrir árið 2040 og að starfsemin sé heimil í hverfiskjarnanum. Hvað varðar athugasemdir um grenndarkynninguna metur skipulagsfulltrúi að hún hafi verið lögum samkvæmt og er áréttað í umsögn skipulagsfulltrúa að viðeigandi og nauðsynleg forvinna hafi verið unnin þvert á svið borgarinnar áður en ákvörðun um grenndarkynningu byggingarleyfisumsóknar var tekin. Ýmsar athugasemdir íbúa og rekstraraðila lutu að því að starfsemin væri fyrir afmarkaðan hóp, ekki fyrir börn, og að hún ætti ekki heima nærri grunnskólum. Þá voru einnig gerðar athugasemdir við ástand gesta og að reksturinn myndi valda álagi á íbúa því hún væri í gangi allan ársins hring. Kaffistofan var rekin í þessu gluggalausa rými frá 2007 og þar til í fyrra. Vísir/Vilhelm Börnum ekki vísað á dyr Niðurstaða skipulagsfulltrúa hvað varðar börn er að starfsemin sé fyrir lögráða einstaklinga en að börnum sé ekki vísað á dyr, hvort sem þau eru ein eða í fylgd með fullorðnum. „Sú starfsemi sem fyrirhuguð er á Grensásvegi 46 er kaffistofa Samhjálpar. Samkvæmt upplýsingum frá Samhjálp er kaffistofan opin lögráða einstaklingum en ólögráða einstaklingum er ekki vísað á dyr enda starfsemi kaffistofunnar ekki hættuleg börnum,“ segir í umsögninni. Hvað varðar athugasemdir um nálægð við skóla segir í umsögn skipulagsfulltrúa að Grensásvegur marki skil milli grunnskólahverfa Breiðagerðisskóla og Hvassaleitisskóla. Kaffistofan sé þannig í jaðri grunnskólahverfis Hvassaleitisskóla. Kort úr umsögn skipulagsfulltrúa sem sýnir staðsetningu kaffistofunnar og svo staðsetningu grunnskóla í næsta nágrenni. Reykjavíkurborg „Hvassaleitisskóli og Breiðagerðisskóli eru báðir skólar fyrir börn í 1-7. bekk. Þegar börn fara í 8. bekk fara þau í Réttarholtsskóla. Sum börn þurfa að fara yfir Grensásveg, en bent er á að kennsla hefst á morgnana töluvert áður en kaffistofa Samhjálpar opnar. Þegar skóla lýkur getur kaffistofan verið opin,“ segir í umsögninni. Skólar ekki á leið þeirra sem leita til kaffistofunnar Þá er farið yfir það að staðsetning viðkomandi skóla sé almennt ekki á leið þeirra sem heimsækja kaffistofuna og er bent á að allri borginni sé skipt upp í hverfi eftir grunnskólum. „Í okkar samfélagi geta komið upp erfið atvik. Eðlilega leita slík atvik oft í fréttaflutning og umræðu í samfélaginu. Slík atvik hafa komið upp á kaffistofu Samhjálpar, eins og sumar athugasemdir vitna í. Í slíku tilviki skoðar starfsfólk Samhjálpar hvert mál fyrir sig til að koma í veg fyrir að það endurtaki sig. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur gefur út starfsleyfi fyrir starfseminni og fylgir eftir ábendingum sem upp kunna að koma í tengslum við starfsemina. Auk þess er gott samstarf milli Samhjálpar og Reykjavíkurborgar í málaflokki heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir, t.d. við VOR – teymið,“ segir skipulagsfulltrúi. Niðurstaða hans er því sú að athugasemdin hafi ekki áhrif. Einnig voru gerðar athugasemdir um breytingar á húsnæði eða byggingarleyfisumsókninni. Þar er til dæmis fjallað um bekki og gróðurbeð fyrir utan sem skipulagsfulltrúi hafnar og tóbaksreykingar. Skipulagsfulltrúi leggur til að skjólveggir og gróður- og beð verði fjarlægð til að tryggja aðgengi allra. Hvað varðar tóbaksreykingar fyrir utan segir að reykingar séu óheimilar inni og það sama gildir um svæði utan húss séu þau ekki nægilega opin til að tryggja viðunandi loftstreymi. „Notkun tóbaks er ekki bönnuð utandyra,“ segir í umsögn skipulagsfulltrúa og að athugasemdir hafi því ekki efnisleg áhrif á umsóknina. Á kaffistofuna leita bæði heimilislausir og þau sem eiga ekki fyrir mat en eiga samt sem áður heimili.Vísir/Anton Brink Að lokum fer skipulagsfulltrúi yfir möguleg efnahagsleg áhrif breytinganna og athugasemdir um að forsendur fyrir fasteignakaupum og búsetu séu brostnar með tilkomu kaffistofunnar. Í umsögn segir að athugasemdir íbúa lúti meðal annars að því að starfsemi kaffistofu Samhjálpar hafi áhrif á framtíðar fasteignaviðskipti. Einnig geri sumir ráð fyrir að fasteignaverð muni lækka og íbúðir jafnvel ekki seljast. „Samkvæmt Aðalskipulagi Reykjavíkur 2040 er heimild fyrir fjölbreyttri starfsemi innan verslunar- og þjónustusvæða sem getur haft mismikil áhrif á nærumhverfi og innviði. Fyrirhugaðar breytingar á húsnæðinu að Grensásvegi 46 rúmast innan AR2040,“ segir í svari skipulagsfulltrúa við því og að athugasemdirnar hafi því ekki efnisleg áhrif á umsókn Samhjálpar. Yfirlýsing frá Reykjavíkurborg Í frétt Vísis fyrr í dag er vísað til þess að byggingarleyfi fyrir Grensásveg 46 hafi verið samþykkt á fundi byggingarfulltrúa þann 24. febrúar sl. sbr. dagskrárliður 9. Það er ekki rétt, það var umsókn vegna breytinga á innra skipulagi á Grensásvegi 3 sbr. USK25120216 sem tengist umræddu máli á Grensásvegi 46 ekki. Byggingarleyfisumsókn vegna breytinga á innra skipulagi Grensásvegar 46 hefur ekki verið samþykkt. Umsóknin hefur verið grenndarkynnt sbr. mál nr. 1579/2025 Grensásvegur 46 - USK25100211 í skipulagsgátt og hefur verið unnið úr athugasemdum. Svörum við athugasemdum við grenndarkynningunni hefur verið vísað til umhverfis- og skipulagsráðs en málið ekki enn tekið til umfjöllunar og eftir atvikum afgreiðslu á þeim vettvangi. Umsögn skipulagsfulltrúa þar sem athugasemdum er svarað hefur því enn ekki verið birt enn og því enn trúnaðarmál. Að lokinni afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs verður svörum skipulagsfulltrúa við grenndarkynningu vísað til byggingarfulltrúa sem tekur afstöðu til umsóknar um byggingarleyfi. Svör við grenndarkynningu verða því birt eftir afgreiðslu umhverfis- og skipulagsráðs við birtingu fundargerðar eftir atvikum. Svör berast jafnframt við þessum athugasemdum ef umsókn um byggingarleyfi hlýtur afgreiðslu. Umhverfis- og skipulagssvið mun ekki leiðrétta eða gera athugasemdir við þá búta sem eru birtir í fréttinni úr mögulegri umsögn að svo stöddu. Fréttin hefur verið uppfærð með upplýsingum um að afgreiðslu málsins hafi verið frestað um viku í umhverfis- og skipulagsráði. Þá hefur verið bætt við fréttina yfirlýsingu frá Reykjavíkurborg. Kaffistofa Samhjálpar Efnahagsmál Fjármál heimilisins Fíkn Innflytjendamál Reykjavík Veitingastaðir Matvælaframleiðsla Geðheilbrigði Mest lesið Tilraun til manndráps í bílakjallara í Borgartúni Innlent Starfsmaður grunaður um kynferðisbrot á leikskóla Innlent Grunur um brot gegn barni í algjörum forgangi hjá lögreglu Innlent Gagnheiðargöng verði sáttaleið Austfirðinga Innlent Skógareldur ógnar byggð í Álasundi Erlent Samþykktu að víkja liðhlaupum úr Sjálfstæðisflokknum úr nefndum og ráðum Innlent Staðfesta andlát Larijani og Soleimani Erlent Ekki hættur í Samfylkingu þótt hann bjóði fram fyrir Framsókn Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Einstefna komumegin við Keflavíkurflugvöll Innlent Fleiri fréttir Undirbúa mögulega kjaraviðræður: Stjórnvöld dragi lappirnar og Seðlabankinn hóti að beita sér enn frekar Setning Arndísar Báru framlengd um ár Grikkinn verður ákærður fyrir manndráp Tilraun til manndráps í bílakjallara í Borgartúni Úrgangur frá sjókvíaeldi samsvarar skólpi frá allt að tífaldri íbúatölu Noregs Tilraun til manndráps í Túnunum og óánægja með vaxtahækkun Asahláka og vatnavextir geti skapað hættu á vegum Alvarlegir annmarkar á brunavörnum á Stuðlum Einstefna komumegin við Keflavíkurflugvöll Grunur um brot gegn barni í algjörum forgangi hjá lögreglu Ekki hættur í Samfylkingu þótt hann bjóði fram fyrir Framsókn Þau skipa lista Sjálfstæðismanna í Múlaþingi Samþykktu að víkja liðhlaupum úr Sjálfstæðisflokknum úr nefndum og ráðum Lífshættuleg líkamsárás: Fimm úrskurðaðir í gæsluvarðahald Hættustigi aflýst og rýmingu aflétt á Ísafirði Umsókn Samhjálpar samþykkt en afgreiðslu frestað um viku Stefán Þór leiðir jafnaðarmenn í Fjarðabyggð Starfsmaður grunaður um kynferðisbrot á leikskóla Gagnheiðargöng verði sáttaleið Austfirðinga Framtíð Foreldrahúss í óvissu: Nær ekki í Ingu Sæland Ákvarða stýrivexti í skugga versnandi verðbólguhorfa Hugsanleg veggjöld á Reykjanesbraut og Suðurlandsvegi: „Þessi áform mega ekki ná fram að ganga“ Ekið á skólarútu Viðskiptavinir hafi fengið fjölda svikapósta Aðlögun að ESB sé þegar hluti af daglegu lífi Komu biluðum báti til bjargar Leita til háskólans fyrir íslenskupróf Mesta kvikusöfnun á milli eldgosa frá upphafi eldgosahrinu Niðurrifið á göngubrúnni hafið Vegagerðin hafnaði tilboði Icelandair í Ísafjarðarflugið Sjá meira