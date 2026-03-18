Setning Arn­dísar Báru fram­lengd um ár

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Arndís Bára verður yfir löggæslumálum í Vestmannaeyjum næsta árið.
Arndís Bára verður yfir löggæslumálum í Vestmannaeyjum næsta árið. Vísir

Dómsmálaráðherra hefur framlengt setningu Arndísar Báru Ingimarsdóttur í embætti lögreglustjórans í Vestmannaeyjum til tólf mánaða. Hún gegnir embættinu fyrir þingmann.

Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, óskaði eftir að fara í ótímabundið leyfi í desember 2024 til að gegna þingmennsku. Hann var skipaður í embætti lögreglustjórans í Vestmannaeyjum 1. apríl 2023 til 1. apríl 2028. Því er ekki hægt að setja í embættið á þessum tíma.

Arndís Bára var fyrst sett í embættið 1. nóvember 2024 til 31. mars 2025. Hún var síðan aftur sett, þá í eitt ár, frá 1. apríl 2025 til 1. apríl 2026. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur nú endurnýjað setninguna í eitt ár í viðbót, þar til 1. apríl 2027.

Hún lauk fullnaðarprófi í lögfræði árið 2024 og hefur unnið hjá embætti lögreglustjórans í Vestmannaeyjum frá árinu 2016 sem saksóknarfulltrúi, aðstoðarsaksóknari og staðgengill lögreglustjóra.

Lögreglan Vestmannaeyjar

