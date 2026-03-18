Skipta Kjartani og Mörtu út fyrir nýliðana tvo

Kjartan Kjartansson skrifar
Bjarni Guðjónsson (t.v.) og Brynjar Níelsson (t.h.) ruddu þeim Kjartani Magnússyni og Mörtu Guðjónsdóttur úr efstu sætum á framboðslista Sjálfstæðisflokksins. Nú taka þeir sæti þeirra í stjórnum hlutafélaga á vegum borgarinnar.
Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að tilnefna Brynjar Níelsson og Bjarna Guðjónsson í stjórnir hlutafélaga borgarinnar í stað tveggja borgarfulltrúa sem hættu nýlega í flokknum. Bjarni og Brynjar eru á framboðslista flokksins sem sitjandi borgarfulltrúarnir komust ekki á.

Borgarstjórn samþykkti að víkja Kjartani Magnússyni og Mörtu Guðjónsdóttur úr nefndum og ráðum samkvæmt tillögu Sjálfstæðisflokksins í gær. Þau hættu í Sjálfstæðisflokknum og sögðust gengin í Miðflokkinn fyrr í þessum mánuði eftir að hvorugt þeirra hlaut náð fyrir augum fulltrúaráðs flokksins sem stillti framboðslista upp fyrir borgarstjórnarkosningarnar í maí.

Nú hefur Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, lagt fram tillögu um að Brynjar Níelsson, fyrrverandi þingmaður Sjálfstæðisflokksins og þriðji maður á nýjum lista flokksins, taki sæti Mörtu í stjórn Malbikunarstöðvarinnar Höfða, og að Bjarni, annar maður á listanum, taki sæti Kjartans í stjórn Félagsbústaða.

Breytingarnar eiga að ganga í gegn á aukaaðalfundum hlutafélaganna tveggja sem fara fram á næstu vikum. Samkvæmt heimildum Vísis hefur borgarráð þegar samþykkt hrókeringarnar.

Óreiða og illdeilur hjá Félagsbústöðum

Bjarna bíður sérstaklega ærinn starfi í stjórn Félagsbústaða. Minnihlutinn í borgarstjórn hefur deilt harðlega á fjárhagsstöðu félagsins en borgaryfirvöld samþykktu að veita 2,4 milljörðum króna næstu fimm árin í janúar.

Þá hefur styr staðið um Sigrúnu Árnadóttur, framkvæmdastjóra Félagsbústaða. Allt almennt starfsfólk félagsins lýsti yfir vantrausti á hana í fyrra eftir uppákomu þar sem hún sagði starfsmanni upp fyrir allra augum á skrifstofunni. Stjórn Félagsbústaða ákvað að fela Sigrúnu sjálfri að leiða umbótastarf í kjölfarið.

Rúmur helmingur starfsmanna Félagsbústaða hefur nú hætt störfum þar síðasta eina og hálfa árið. Formaður stéttarfélagsins Sameykis lýsti yfir alvarlegum áhyggjum af mannauðsmál Félagsbústaða í bréfi til stjórnarinnar í vetur.

Róstursamt hefur einnig verið innan borgarstjórnarflokks sjálfstæðismanna á undanförnum vikum. Auk Kjartans og Mörtu hætti Helgi Áss Grétarsson, fyrsti varaborgarfulltrúi flokksins, og gekk til liðs við Miðflokkinn í febrúar. 

Vegna laga um fyrsta varaborgarfulltrúa er Helgi Áss enn kallaður inn sem varamaður ef einhver sjálfstæðismanna forfallast. Hann hefur þannig setið tvo fundi borgarstjórnar frá því að hann hætti í Sjálfstæðisflokknum.

Þau Helgi Áss, Kjartan og Marta tilkynntu borgarstjórn í síðustu viku að þau hygðust vinna saman sem óháðir borgarfulltrúar það sem eftir lifir kjörtímabilsins.

