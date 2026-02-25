Þýska félagið Borussia Dortmund hefur gagnrýnt aðgerðir ítalskra yfirvalda sem valda því að sumir stuðningsmenn liðsins misstu af leik liðsins gegn Atalanta í Meistaradeildinni í kvöld.
Félagið staðfesti að sumum stuðningsmönnum þess hefði verið meinaður aðgangur að Ítalíu á meðan aðrir hefðu fengið heimsókn frá lögreglu á gististaði sína.
Í yfirlýsingu sinni sagði Dortmund: „Félagið var ekki upplýst fyrir fram um þessar ófyrirleitnu aðgerðir. Félagið er meira en hissa á umfangi og stærðargráðu lögregluaðgerðanna. Aðgerðir af þessu tagi og af þessari stærðargráðu hafa aldrei áður verið framkvæmdar í tengslum við útileiki Borussia Dortmund á alþjóðavettvangi.“
Þýska félagið bætti við að þeim þættu aðgerðirnar „óskiljanlegar“ og drógu í efa „að þetta væri réttlætanleg hegðun af hálfu yfirvalda“.
Á þriðjudag sagði einn af stuðningsmannahópum Dortmund að ástandið væri „fordæmalaust“ og þar af leiðandi hefði fjöldi stuðningsmanna „treglega ákveðið að halda sig fjarri leiknum í Bergamo“.
Dortmund fer inn í seinni leikinn í útsláttarkeppninni með 2-0 forskot frá fyrri leiknum í Þýskalandi.
Sigurvegarar einvígisins mæta annaðhvort Arsenal eða Bayern München í 16-liða úrslitum keppninnar.