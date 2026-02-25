Vetrarfærð er víða á vestanverðu landinu vegna snjókomu og gular viðvaranir voru gefnar út í dag vegna hríðarveðurs á höfuðborgarsvæðinu, og á Vestfjörðum og við Breiðafjörð sem taka gildi á morgun. Snjóinn tók að kyngja niður á höfuðborgarsvæðinu rétt um klukkan tvö í dag og var gul veðurviðvörun gefin út nær samstundis og veðrið skall á þar sem óljóst var framanaf hvar nákvæmlega úrkomubakkinn myndi ná landi.
Það er ekki á hverju ári sem það þykja tíðindi að það snjói í febrúar á Íslandi, en þetta er hins vegar í fyrsta sinn síðan í lok október sem sjóað hefur svo hressilega á höfuðborgarsvæðinu. Alhvíta daga sem verið hafa á höfuðborgarsvæðinu síðan má telja á fingrum annarrar handar, en samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni var einn snjódagur í nóvember, tveir í desember og tveir í janúar. Í öll skiptin var þó um að ræða töluvert minni snjó en féll í dag, og í október þegar snjókomumet í mánuðinum var slegið.
Það var allur gangur á því hvort fólk sem fréttastofa ræddi við í dag var tilbúið fyrir snjókomuna þegar hún skall á í höfuðborginni síðdegis, líkt og heyra má í fréttinni hér að neðan. Lóló Rósenkrans er ein þeirra sem var ekki beint tilbúin í snjókomuna, en lætur snjóinn þó ekki á sig fá.
„Stóð þetta eitthvað til? Ætluðum við að gera þetta núna? Nei, ég var ekki að bíða eftir honum,“ segir Lóló létt í bragði. „En það er ekkert að þessu, yndislegt veður.“
Gul viðvörun var í gildi til klukkan sjö í kvöld á höfuðborgarsvæðinu en snjókomubakkinn hefur síðan fært sig vestur eftir landinu og tekur gul viðvörun gildi á Vestfjörðum snemma í fyrramálið og rétt fyrir hádegi á norðanverðu Snæfellsnesi og annars staðar við Breiðafjörð.
Vegfarendur eru hvattir til að hafa varann á og kynna sér veður og færð áður en lagt er af stað, einkum þeir sem eiga leið um fjallvegi á vestanverðu landinu, þar sem hálka, skafrenningur og þæfingsfærð gæti sett strik í reikninginn.