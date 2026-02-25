Real án Mbappé í kvöld Sindri Sverrisson skrifar 25. febrúar 2026 13:46 Kylian Mbappé fær hvíld í kvöld og treystir á félaga sína til að koma Real Madrid í 16-liða úrslitin. Getty/Ion Alcoba Beitia Frakkinn Kylian Mbappé á við meiðsli að stríða og verður ekki til taks í Meistaradeild Evrópu í kvöld, þegar Real Madrid reynir að komast í 16-liða úrslit keppninnar. Real er í ágætum málum eftir 1-0 sigur á útivelli gegn Benfica. Eftir þann leik hefur mest umræða verið um meint kynþáttaníð í garð Vinicius Junior, sem skoraði sigurmark Real, en Mbappé sagðist eftir leikinn hafa heyrt kynþáttaníðið. Gianluca Prestianni, tvítugi kantmaðurinn í liði Benfica, er sakaður um kynþáttaníðið og má ekki spila í kvöld eftir að UEFA ákvað að dæma hann í bann þó að málið sé enn til rannsóknar. Prestianni kom reyndar þrátt fyrir þetta með til Madridar og æfði á Santiago Bernabeu í gær. Nú er ljóst að Mbappé verður ekki heldur með í leiknum í kvöld en hann glímir við meiðsli í hné og var ákveðið að taka enga áhættu að þessu sinni. 🚨🛑 Kylian Mbappé is out for Real Madrid vs Benfica game tonight, confirmed.Knee pain make Mbappé and Real staff decide not to take any risks. pic.twitter.com/pKgGcNOC2L— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 25, 2026 Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Íslandsmeistarinn gekk út á miðju móti og tekur sér pásu Sport Harmleikur á handboltaleik Handbolti Hefur bætt við sig fimm milljónum fylgjenda Sport Þurfti að fara í hjartaaðgerð eftir Ólympíuleikana Sport Ætlar að sanna að hann sé bestur í Evrópu Sport Cristiano Ronaldo með áhrifamikla kveðju til Lindsey Vonn Sport Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Fótbolti Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Enski boltinn Ein stærsta stjarna kvennafótboltans myndi ekki útiloka verkfall Fótbolti „Hvenær á að fara að sýna þessu Bodö-liði alvöru virðingu?“ Fótbolti Fleiri fréttir Real án Mbappé í kvöld Þjálfari Mexíkó: „Það verða allir öruggir“ Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Strákarnir okkar finna vel fyrir þunna loftinu Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi „Hvenær á að fara að sýna þessu Bodö-liði alvöru virðingu?“ Pollrólegur yfir stöðunni í Mexíkó Sjáðu mörkin: Norskar hetjur í Mílanó og norsk hetja í Madrid Ein stærsta stjarna kvennafótboltans myndi ekki útiloka verkfall Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér „Allt er mögulegt“ Leverkusen fór áfram og Newcastle vann 9-3 samanlagt Norska ævintýraliðið sló út Inter á San Siro Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Þrenna Sörloth skaut Atletico Madrid áfram Prestianni æfði á Bernabeu þrátt fyrir bannið „Fer í taugarnar á mér að fagnaðarlæti Vinicius séu notuð gegn honum“ Þjálfari danska landsliðsins með augun á gamla Valsaranum Vonast eftir stærra hlutverki Leikurinn í Mexíkó fer fram Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Staðan í Mexíkó og Bandaríkjunum valdi áhyggjum Ætla að sýna hve ráin hefur hækkað í Bestu deildinni Einum leik frá sögulegum árangri Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint Misvísandi fréttir frá Mexíkó „Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig Sjá meira