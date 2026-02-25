Fótbolti

Real án Mbappé í kvöld

Sindri Sverrisson skrifar
Kylian Mbappé fær hvíld í kvöld og treystir á félaga sína til að koma Real Madrid í 16-liða úrslitin.
Kylian Mbappé fær hvíld í kvöld og treystir á félaga sína til að koma Real Madrid í 16-liða úrslitin. Getty/Ion Alcoba Beitia

Frakkinn Kylian Mbappé á við meiðsli að stríða og verður ekki til taks í Meistaradeild Evrópu í kvöld, þegar Real Madrid reynir að komast í 16-liða úrslit keppninnar.

Real er í ágætum málum eftir 1-0 sigur á útivelli gegn Benfica. Eftir þann leik hefur mest umræða verið um meint kynþáttaníð í garð Vinicius Junior, sem skoraði sigurmark Real, en Mbappé sagðist eftir leikinn hafa heyrt kynþáttaníðið.

Gianluca Prestianni, tvítugi kantmaðurinn í liði Benfica, er sakaður um kynþáttaníðið og má ekki spila í kvöld eftir að UEFA ákvað að dæma hann í bann þó að málið sé enn til rannsóknar. 

Prestianni kom reyndar þrátt fyrir þetta með til Madridar og æfði á Santiago Bernabeu í gær.

Nú er ljóst að Mbappé verður ekki heldur með í leiknum í kvöld en hann glímir við meiðsli í hné og var ákveðið að taka enga áhættu að þessu sinni.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið