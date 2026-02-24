Prestianni æfði á Bernabeu þrátt fyrir bannið

Gianluca Prestianni, leikmaður Benfica, má að öllum líkindum ekki taka þátt í seinni leik liðsins á móti Real Madrid í umspili um sæti í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Prestianni æfði samt ásamt liðsfélögum sínum í Benfica á Bernabeu-leikvanginum, heimavelli Real Madrid, í kvöld, þrátt fyrir að vera í fyrrnefndu banni vegna ásakana um kynþáttafordóma.
Kantmaðurinn hefur verið settur í bráðabirgðaleikbann af UEFA fyrir seinni leikinn annað kvöld. Vinicius Junior hjá Real Madrid hélt því fram að Argentínumaðurinn hefði beitt hann kynþáttaníði skömmu eftir að hann skoraði glæsimark sem tryggði Real 1-0 sigur í fyrri leiknum.
Prestianni, sem neitar að hafa beitt Vinicius kynþáttaníði, mun að öllum líkindum missa af seinni leiknum en Benfica áfrýjaði refsiaðgerðinni, þrátt fyrir að talið sé ólíklegt að það hafi nokkur áhrif fyrir leikinn annað kvöld.
Prestianni sást engu að síður æfa með liðsfélögum sínum á þriðjudag í von um að banninu yrði aflétt í tæka tíð svo hann gæti spilað leikinn mikilvæga.