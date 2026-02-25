Innlent

Ellefu í fram­boði í próf­kjöri Pírata

Lovísa Arnardóttir skrifar
Alexandra og Kristinn Jón vilja bæði leiða lista Pírata.
Ellefu eru í framboði í prófkjöri Pírata í Reykjavík. Prófkjör fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor hefst á morgun. Tveir sækjast eftir fyrsta sæti, fjórir eftir öðru til fimmta sæti og fjöldi eftir neðri sætum. 

Alexandra Briem, núverandi oddviti, sækist eftir fyrsta sæti á lista flokksins sem og Kristinn Jón Ólafsson, varaborgarfulltrúi flokksins. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður flokksins, sækist eftir öðru til fjórða sæti.

Píratar eiga tvo fulltrúa í borgarstjórn en fengu þrjá kjörna. Dóra Björt Guðjónsdóttir oddviti flokksins skipti yfir í Samfylkinguna fyrr á þessu ári.

Opnað verður fyrir kosningu í prófkjöri á morgun og stendur atkvæðagreiðslan til 6. mars. Til að taka þátt þurfti að skrá sig í flokkinn fyrir 18. febrúar en frambjóðendur þurftu að skila sínu framboði fyrir 14. febrúar. Kosningin mun fara fram á vef Pírata.

Frambjóðendur eru:

  • Alexandra Briem borgarfulltrúi sækist eftir 1. sæti.
  • Guðni Freyr Öfjörð, urbanisti, sækist eftir 9. - 10. sæti.
  • Hans Alexander Margrétarson Hansen, deildarstjóri á leikskóla, sækist eftir 4.-6. sæti
  • Jökull Leuschner Veigarsson, framkvæmdastjóri og atvinnubílstjóri, sækist eftir 3.-4. sæti.
  • Kristinn Jón Ólafsson, 1. varaborgarfulltrúi Pírata, sækist eftir 1. sæti
  • Oddur Björn Jónsson, stuðningsfulltrúi á íbúðakjarna, sækist eftir 2.-5. sæti.
  • Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, sækist eftir 2.-4. sæti.
  • Olga Margrét Kristínardóttir Cilia, lögfræðingur, sækist eftir 2. sæti.
  • Sæborg Ninja Urðardóttir, lafði og fjöllistakvár, sækist eftir 4. sæti.
  • Tinna Helgadóttir, viðskiptafræðingur og 3. varaborgarfulltrúi, sækist ekki eftir tilteknu sæti.
  • Unnar Þór Sæmundsson, framkvæmdastjóri og laganemi, sækist eftir 2.-5. sæti.

Á vef Pírata segir um röðun á lista að raðað verði samkvæmt úrslitum forgangskosningar með Schulze-aðferð eftir kosningu í kosningakerfi Pírata. Frambjóðandi geti valið að taka lægra sæti á lista og færast þá aðrir frambjóðendur ofar á lista með einfaldri færslu.

Hafni frambjóðandi sæti eða er ófær um að taka því fellur viðkomandi brott af lista og færast aðrir frambjóðendur ofar á lista með einfaldri færslu.

Ef frambjóðandi er ekki kjörgengur er heimilt að víkja viðkomandi af lista. Kjörstjórn Pírata í Reykjavík raðar í þau sæti sem ekki raðast í að loknu prófkjöri með inngildingu og jafnrétti að leiðarljósi. Kjörstjórn er heimilt að bæta öðrum sem ekki voru í prófkjöri á listann með samþykki þeirra sjálfra og í samráði við stjórn Pírata í Reykjavík.

Píratar Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík

