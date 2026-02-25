Ellefu í framboði í prófkjöri Pírata Lovísa Arnardóttir skrifar 25. febrúar 2026 10:06 Alexandra og Kristinn Jón vilja bæði leiða lista Pírata. Vísir/Ívar Fannar og aðsend Ellefu eru í framboði í prófkjöri Pírata í Reykjavík. Prófkjör fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor hefst á morgun. Tveir sækjast eftir fyrsta sæti, fjórir eftir öðru til fimmta sæti og fjöldi eftir neðri sætum. Alexandra Briem, núverandi oddviti, sækist eftir fyrsta sæti á lista flokksins sem og Kristinn Jón Ólafsson, varaborgarfulltrúi flokksins. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður flokksins, sækist eftir öðru til fjórða sæti. Píratar eiga tvo fulltrúa í borgarstjórn en fengu þrjá kjörna. Dóra Björt Guðjónsdóttir oddviti flokksins skipti yfir í Samfylkinguna fyrr á þessu ári. Opnað verður fyrir kosningu í prófkjöri á morgun og stendur atkvæðagreiðslan til 6. mars. Til að taka þátt þurfti að skrá sig í flokkinn fyrir 18. febrúar en frambjóðendur þurftu að skila sínu framboði fyrir 14. febrúar. Kosningin mun fara fram á vef Pírata. Frambjóðendur eru: Alexandra Briem borgarfulltrúi sækist eftir 1. sæti. Guðni Freyr Öfjörð, urbanisti, sækist eftir 9. - 10. sæti. Hans Alexander Margrétarson Hansen, deildarstjóri á leikskóla, sækist eftir 4.-6. sæti Jökull Leuschner Veigarsson, framkvæmdastjóri og atvinnubílstjóri, sækist eftir 3.-4. sæti. Kristinn Jón Ólafsson, 1. varaborgarfulltrúi Pírata, sækist eftir 1. sæti Oddur Björn Jónsson, stuðningsfulltrúi á íbúðakjarna, sækist eftir 2.-5. sæti. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns, formaður Pírata, sækist eftir 2.-4. sæti. Olga Margrét Kristínardóttir Cilia, lögfræðingur, sækist eftir 2. sæti. Sæborg Ninja Urðardóttir, lafði og fjöllistakvár, sækist eftir 4. sæti. Tinna Helgadóttir, viðskiptafræðingur og 3. varaborgarfulltrúi, sækist ekki eftir tilteknu sæti. Unnar Þór Sæmundsson, framkvæmdastjóri og laganemi, sækist eftir 2.-5. sæti. Á vef Pírata segir um röðun á lista að raðað verði samkvæmt úrslitum forgangskosningar með Schulze-aðferð eftir kosningu í kosningakerfi Pírata. Frambjóðandi geti valið að taka lægra sæti á lista og færast þá aðrir frambjóðendur ofar á lista með einfaldri færslu. Hafni frambjóðandi sæti eða er ófær um að taka því fellur viðkomandi brott af lista og færast aðrir frambjóðendur ofar á lista með einfaldri færslu. Ef frambjóðandi er ekki kjörgengur er heimilt að víkja viðkomandi af lista. Kjörstjórn Pírata í Reykjavík raðar í þau sæti sem ekki raðast í að loknu prófkjöri með inngildingu og jafnrétti að leiðarljósi. Kjörstjórn er heimilt að bæta öðrum sem ekki voru í prófkjöri á listann með samþykki þeirra sjálfra og í samráði við stjórn Pírata í Reykjavík. Píratar Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Tengdar fréttir Formaður Pírata sækist eftir öðru til fjórða sæti Ellefu einstaklingar vilja vera á lista Pírata í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. Fram kom í fyrr í dag að Kristinn Jón Ólafsson, fyrsti varaborgarfulltrúi Pírata, sækist eftir því að leiða listann ásamt Alexöndru Briem borgarfulltrúa. 16. febrúar 2026 15:26 Borgarfulltrúi fer ekki aftur fram og hættir í Pírötum Magnús Davíð Norðdahl borgarfulltrúi Pírata sækist ekki eftir sæti á framboðslista Pírata í sveitarstjórnarkosningunum í maí. Við lok kjörtímabils ætlar hann að segja skilið við þátttöku í skipulögðu stjórnmálastarfi og þar með einnig samtökum Pírata. Þetta tilkynnti Magnús á Facebook-síðu sinni í dag. 27. janúar 2026 15:27 Dóra Björt til liðs við Samfylkinguna Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur sagt skilið við borgarstjórnarflokk Pírata og gengið til liðs við Samfylkinguna. Meirihlutinn í borgarstjórn mun áfram vinna saman. Alexandra Briem verður oddviti Pírata og formaður borgarráðs. Dóra Björt tekur á móti við formennsku í stafrænu ráði borgarinnar og tekur sæti Hjálmars Sveinssonar í borgarráði. 16. desember 2025 11:32 Mest lesið Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Innlent „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Innlent Fangavörður sendur í leyfi Innlent Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun Innlent Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Erlent Þrjár stúlkur réðust á eina Innlent Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Innlent Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Erlent Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Erlent Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Innlent Fleiri fréttir Vissi alltaf að sonurinn myndi ekki þrífast í skólakerfinu Ellefu í framboði í prófkjöri Pírata Býður sig fram í embætti varaformanns VG Hálfs árs fangelsi fyrir að berja mann með bifhjólakeðju Rúmar sex hundruð milljónir til sjö stjórnmálaflokka Rúta út af vegi í Fagradal og fleiri í vanda í hvassviðrinu Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri Þrjár stúlkur réðust á eina Fangavörður sendur í leyfi Fallast ekki á svör borgarinnar og vilja „friðarviðræður“ Vantrauststillagan sýni vanhæfni meirihluta Vöku Biðla til fólks að vera undirbúið undir vetrarfærð á morgun „Svo sprakk rúðan og glerbrot út um allt í bílnum“ Ný bráðamóttaka að taka á sig mynd Miðflokki fatast flugið Vökuliðar frestuðu afgreiðslu á vantrauststillögu Samgöngustofa ógildir skoðanir á gúmmíbjörgunarbátum Tímamót og glæný könnun Vara við krefjandi aðstæðum á höfuðborgarsvæðinu „Dylgjur um menntastig“: Túlkun afbrotatölfræði innflytjenda þarfnist þekkingar Reykjadalur fær ekki styrki og fellir niður hluta starfsins Guðmundur Ingi í formlegar viðræður við Vor til vinstri Tekinn í tollinum með tíu kíló af ketamíni Reyna að hnýta lausa enda sem allra fyrst Endurnýjuðu gæsluvarðhald yfir grunuðum barnaníðingi Krafa að fá slökkvistöð í bæinn Fjögur ár frá innrás Rússa og milljarðar bætast í ríkiskassann Sólveig Anna furðar sig á kjörum borgarstjóra Lausir endar í Edition-málinu „Við erum að vinna með fólki sem hefur lent í miklum áföllum“ Sjá meira