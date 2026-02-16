Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Árni Sæberg skrifar 16. febrúar 2026 12:24 Kristinn Jón er varaborgarfulltrúi og Alexandra er borgarfulltrúi Pírata. Vísir Kristinn Jón Ólafsson, fyrsti varaborgarfulltrúi Pírata, gefur kost á sér til þess að leiða lista flokksins í komandi kosningum. Til þess hefur Alexandra Briem ein gefið kost á sér en prófkjör Pírata í Reykjavík fer fram rafrænt dagana 26. febrúar til 6. mars. „Reykjavík stendur á tímamótum! Við getum haldið áfram þeirri vinnu að byggja upp framsækna, græna og barnvæna borg eða látið aðra um að leysa áskoranir nútímans með afturhvarfi í gamlar lausnir. Ég gef kost á mér að leiða Pírata í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar - því ég hef áratuga reynslu á að koma mikilvægum breytingum í höfn í oft ósveigjanlegu umhverfi,“ segir Kristinn Jón í framboðstilkynningu á Facebook. Hann hvetur þá sem vilja taka þátt og styðja hann til að skrá sig í Pírata og taka þátt í prófkjörinu. Þeir sem vilja taka þátt í prófkjörinu þurfa að vera orðnir félagar í Pírötum fyrir miðnætti í kvöld. „Sem 45 ára fjölskyldufaðir vil ég leiða borgina inn í mannvæna, græna og örugga framtíð sem byggir á gagnadrifnum ákvörðunum og framúrskarandi þjónustu á forsendum íbúa. Ég vil hlúa að frelsi barnanna okkar í borginni með m.a. vistvænum samgöngum, fjölbreyttum frístundum og aðgengilegum grænum leiksvæðum. Ég trúi því að hægt sé að stuðla að jákvæðum breytingum í enn nánara samráði, samvinnu og sátt við íbúa.“ Píratar Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík Mest lesið Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Innlent Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Innlent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Erlent Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Innlent Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Erlent Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Innlent Guðmundur Ingi gefur ekki kost á sér Innlent Fimm sóttir upp á Fjarðarheiði í nótt Innlent Stillir sér upp á miðjunni Innlent „Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum“ Erlent Fleiri fréttir Verra að vera í bíl en gangandi í svifrykinu Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru Fólk sólgið í bollur og mjög opið fyrir nýjungum Óbreytt ástand á Landspítala og svifrykið hrellir borgarbúa Kallar eftir rannsókn á snjóflóðinu á Flateyri Gleymdu að lækka launin og senda nú bakreikning Guðmundur Ingi gefur ekki kost á sér Þjökuð af samviskubiti meðan pabbinn bíður eftir plássi Stillir sér upp á miðjunni Mikill meirihluti vill banna sölu á orkudrykkjum til barna Fimm sóttir upp á Fjarðarheiði í nótt Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Happdræti Háskólans varar við svikurum Íhugar að leggja á sykurskatt „Framsókn styður ekki bókun 35“ Meiri hætta á ferðum vegna rýrnunar jökla Sinueldur við Framheimilið Ritari og varaformaður kjörnir: Báðar Liljur utan þings Gómaður með hamar, hnífa og þýfi „Eins og knattspyrnuþjálfari sem er á bekknum“ „Það gekk alls konar á en ég er sátt við mína kosningabaráttu“ Lilja Alfreðsdóttir er nýr formaður Framsóknarflokksins Áþreifanleg eftirvænting eftir nýja formanninum Formaður Bændasamtakanna hefur aldrei orðið hræddur við tré „Erfitt fyrir formann að taka við sitjandi utan þings“ Bein útsending: Lilja formaður eftir spennandi flokksþing „Við erum áratugum of sein“ „Margt jákvætt að gerast en allir á tánum“ Mikil spenna fyrir formannskjör Framsóknarflokksins „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Sjá meira