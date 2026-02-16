Innlent

Kristinn Jón tekur slaginn við Alexöndru

Árni Sæberg skrifar
Kristinn Jón er varaborgarfulltrúi og Alexandra er borgarfulltrúi Pírata.
Kristinn Jón er varaborgarfulltrúi og Alexandra er borgarfulltrúi Pírata. Vísir

Kristinn Jón Ólafsson, fyrsti varaborgarfulltrúi Pírata, gefur kost á sér til þess að leiða lista flokksins í komandi kosningum. Til þess hefur Alexandra Briem ein gefið kost á sér en prófkjör Pírata í Reykjavík fer fram rafrænt dagana 26. febrúar til 6. mars.

„Reykjavík stendur á tímamótum! Við getum haldið áfram þeirri vinnu að byggja upp framsækna, græna og barnvæna borg eða látið aðra um að leysa áskoranir nútímans með afturhvarfi í gamlar lausnir. Ég gef kost á mér að leiða Pírata í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar - því ég hef áratuga reynslu á að koma mikilvægum breytingum í höfn í oft ósveigjanlegu umhverfi,“ segir Kristinn Jón í framboðstilkynningu á Facebook.

Hann hvetur þá sem vilja taka þátt og styðja hann til að skrá sig í Pírata og taka þátt í prófkjörinu. Þeir sem vilja taka þátt í prófkjörinu þurfa að vera orðnir félagar í Pírötum fyrir miðnætti í kvöld.

„Sem 45 ára fjölskyldufaðir vil ég leiða borgina inn í mannvæna, græna og örugga framtíð sem byggir á gagnadrifnum ákvörðunum og framúrskarandi þjónustu á forsendum íbúa. Ég vil hlúa að frelsi barnanna okkar í borginni með m.a. vistvænum samgöngu­m, fjölbreyttum frístundum og aðgengilegum grænum leiksvæðum. Ég trúi því að hægt sé að stuðla að jákvæðum breytingum í enn nánara samráði, samvinnu og sátt við íbúa.“

Píratar Sveitarstjórnarkosningar 2026 Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið