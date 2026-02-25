Strákarnir okkar finna vel fyrir þunna loftinu Sindri Sverrisson skrifar 25. febrúar 2026 11:30 Gylfi Þór Sigurðsson gæti bætt markametið sitt í kvöld þegar hann snýr aftur í íslenska landsliðið. KSÍ Íslenska karlalandsliðið í fótbolta þarf ekki bara að glíma við sterkt lið Mexíkó í nótt heldur einnig óvenjulegar aðstæður; þunnt loft og kannski svolítið þrúgandi andrúmsloft. Íslenska liðið er nánast bara skipað leikmönnum úr Bestu deildinni á Íslandi, þar sem um er að ræða leik utan leikjaglugga FIFA, og að sama skapi er lið Mexíkóa skipað leikmönnum úr efstu deild þar í landi. Um er að ræða vináttulandsleik sem Mexíkóar nýta í undirbúningi sínum fyrir HM á heimavelli í sumar. Spila í 2.000 metra hæð Á vef KSÍ er bent á að leikurinn fari fram í 2.000 metra hæð yfir sjávarmáli, í borginni Queretaro. Íslenska liðið æfði á keppnisvellinum í gær við góðar aðstæður en á vef KSÍ segir þó að strákarnir okkar hafi fundið vel fyrir því á æfingum í vikunni hve þunnt loftið sé í svo mikilli hæð. Ofan á þetta bætist á vissan hátt þrúgandi andrúmsloft því á leiknum í kvöld verður gríðarlega mikil öryggisgæsla, í ljósi óeirðanna sem brutust út í Mexíkó eftir að herinn skaut glæpaforingjann Nemesio Oseguera Cervantes, eða El Mencho, til bana á sunnudaginn. Engu að síður verður fullur leikvangur af fólki en uppselt er á leikinn og engin ákvörðun verið tekin um að spila fyrir luktum dyrum. Aldrei unnið Mexíkó Ísland freistar þess að vinna sinn fyrsta sigur gegn Mexíkó en þetta verður sjötti leikurinn á milli þjóðanna, hjá A-landsliðum karla. Allir leikirnir hafa verið vináttuleikir á erlendri grundu. Fyrstu tveir fóru 0-0 en síðan hefur Mexíkó unnið þrjá í röð, síðast 2-1 í lok maí 2021, í Arlington í Texas. Leikur Íslands og Mexíkó hefst klukkan 2 í nótt að íslenskum tíma og er sýndur á Sýn Sport. Besta deild karla Landslið karla í fótbolta Tengdar fréttir Ætla að sýna hve ráin hefur hækkað í Bestu deildinni Segja má að landsleikur Mexíkó og Íslands aðra nótt verði um leið uppgjör efstu deilda Mexíkó og Íslands, því þaðan koma nánast allir leikmenn landsliðanna að þessu sinni. 24. febrúar 2026 14:02 „Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“ Óeirðir í Mexíkó hafa sín áhrif á strákana okkar í fótboltalandsliðinu sem eru staddir þar í landi. Landsliðsþjálfarinn segir stöðuna súrrealíska en allt gangi sinn vanagang, þrátt fyrir aukna öryggisgæslu. Sem stendur á leikurinn að fara fram, en það gæti breyst. 24. febrúar 2026 08:49 Mest lesið Íslandsmeistarinn gekk út á miðju móti og tekur sér pásu Sport Harmleikur á handboltaleik Handbolti Hefur bætt við sig fimm milljónum fylgjenda Sport Þurfti að fara í hjartaaðgerð eftir Ólympíuleikana Sport Cristiano Ronaldo með áhrifamikla kveðju til Lindsey Vonn Sport Ætlar að sanna að hann sé bestur í Evrópu Sport Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi Enski boltinn Ein stærsta stjarna kvennafótboltans myndi ekki útiloka verkfall Fótbolti Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Fótbolti „Allt er mögulegt“ Fótbolti Fleiri fréttir Tók til varna fyrir Sterling: „Hvað er eiginlega að ykkur?“ Strákarnir okkar finna vel fyrir þunna loftinu Sigurður stefnir á La Liga innan fjögurra ára Rekinn eftir aðeins rúman mánuð í starfi „Hvenær á að fara að sýna þessu Bodö-liði alvöru virðingu?“ Pollrólegur yfir stöðunni í Mexíkó Sjáðu mörkin: Norskar hetjur í Mílanó og norsk hetja í Madrid Ein stærsta stjarna kvennafótboltans myndi ekki útiloka verkfall Segir það forréttindi að vera með Man. United-pressuna á sér „Allt er mögulegt“ Leverkusen fór áfram og Newcastle vann 9-3 samanlagt Norska ævintýraliðið sló út Inter á San Siro Portúgal vill fá enska unglingalandsliðsmanninn Þrenna Sörloth skaut Atletico Madrid áfram Prestianni æfði á Bernabeu þrátt fyrir bannið „Fer í taugarnar á mér að fagnaðarlæti Vinicius séu notuð gegn honum“ Þjálfari danska landsliðsins með augun á gamla Valsaranum Vonast eftir stærra hlutverki Leikurinn í Mexíkó fer fram Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Fylltu í eyðurnar: „Hann þarf að vinna deildina“ Staðan í Mexíkó og Bandaríkjunum valdi áhyggjum Ætla að sýna hve ráin hefur hækkað í Bestu deildinni Einum leik frá sögulegum árangri Sex milljóna sekt fyrir að mæta seint Misvísandi fréttir frá Mexíkó „Ef þú tækir burt vélbyssurnar væri þetta ósköp venjulegt“ Sjáðu Sesko stinga alla af og tryggja Man. Utd þrjú stig Messi braut ekki reglur þegar hann virtist elta dómarana eftir leik Jürgen Klopp um Bodö: „Gæti ekki verið meiri klikkun“ Sjá meira