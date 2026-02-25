Fótbolti

Strákarnir okkar finna vel fyrir þunna loftinu

Sindri Sverrisson skrifar
Gylfi Þór Sigurðsson gæti bætt markametið sitt í kvöld þegar hann snýr aftur í íslenska landsliðið.
Íslenska karlalandsliðið í fótbolta þarf ekki bara að glíma við sterkt lið Mexíkó í nótt heldur einnig óvenjulegar aðstæður; þunnt loft og kannski svolítið þrúgandi andrúmsloft.

Íslenska liðið er nánast bara skipað leikmönnum úr Bestu deildinni á Íslandi, þar sem um er að ræða leik utan leikjaglugga FIFA, og að sama skapi er lið Mexíkóa skipað leikmönnum úr efstu deild þar í landi. 

Um er að ræða vináttulandsleik sem Mexíkóar nýta í undirbúningi sínum fyrir HM á heimavelli í sumar.

Spila í 2.000 metra hæð

Á vef KSÍ er bent á að leikurinn fari fram í 2.000 metra hæð yfir sjávarmáli, í borginni Queretaro.

Íslenska liðið æfði á keppnisvellinum í gær við góðar aðstæður en á vef KSÍ segir þó að strákarnir okkar hafi fundið vel fyrir því á æfingum í vikunni hve þunnt loftið sé í svo mikilli hæð.

Ofan á þetta bætist á vissan hátt þrúgandi andrúmsloft því á leiknum í kvöld verður gríðarlega mikil öryggisgæsla, í ljósi óeirðanna sem brutust út í Mexíkó eftir að herinn skaut glæpaforingjann Nemesio Oseguera Cervantes, eða El Mencho, til bana á sunnudaginn.

Engu að síður verður fullur leikvangur af fólki en uppselt er á leikinn og engin ákvörðun verið tekin um að spila fyrir luktum dyrum.

Aldrei unnið Mexíkó

Ísland freistar þess að vinna sinn fyrsta sigur gegn Mexíkó en þetta verður sjötti leikurinn á milli þjóðanna, hjá A-landsliðum karla. Allir leikirnir hafa verið vináttuleikir á erlendri grundu. Fyrstu tveir fóru 0-0 en síðan hefur Mexíkó unnið þrjá í röð, síðast 2-1 í lok maí 2021, í Arlington í Texas.

Leikur Íslands og Mexíkó hefst klukkan 2 í nótt að íslenskum tíma og er sýndur á Sýn Sport.

