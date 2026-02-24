Frammistaða danska knattspyrnumannsins Kasper Högh í Meistaradeildarævintýri Bodø/Glimt gæti tryggt honum framherjastöðuna í danska landsliðinu þegar Danmörk keppir um sæti í lokakeppni HM í næsta mánuði.
Þetta segir landsliðsþjálfarinn Brian Riemer við Viaplay Sport News. Högh hefur staðið sig frábærlega með Bodö/Glimt og verður aftur í sviðsljósinu í kvöld þegar liðið spilar seinni leik sinn á móti Internazionale.
„Áður fyrr var hægt að setja spurningamerki við það að hann spili uppi í Noregi og skori mörk gegn liðum í norsku deildinni. Hversu góður er hann í raun og veru? En þeirri umræðu getum við lokið núna. Það sem hann hefur sýnt gegn stórliðum eins og Manchester City, Atlético Madrid og Inter er á svo háu stigi að það verður að taka það alvarlega,“ sagði Brian Riemer við Viaplay.
Høgh stóð sig einnig vel í Evrópudeildinni í fyrra og Riemer segir að hann hafi þegar í fyrrahaust tilkynnt Högh að hann væri undir smásjánni.
„Það hefur margt gerst hjá honum síðan þá og það hefur verið frábært að fylgjast með. Ég get upplýst að Kasper kemur mjög sterklega til greina þegar kemur að valinu fyrir umspil undankeppni HM í mars,“ sagði Riemer.
Högh hefur spilað með yngri landsliðum Danmerkur, síðast árið 2019. Sumarið eftir varð hann Íslandsmeistari með Valsmönnum í Pespi Max-deildinni 2020.
Þann 26. mars næstkomandi gæti Högh leikið sinn fyrsta A-landsleik þegar Norður-Makedónía verður mótherjinn í Parken í undanúrslitum umspilsins. Ef Danmörk vinnur þann leik verður úrslitaleikur um sæti á HM á útivelli gegn Írlandi eða Tékklandi nokkrum dögum síðar.
Leikur Internazionale og Bodö/Glimt verður í beinni útsendingun á Sýn Sport á eftir en útsendingin fer í loftið klukkan 19.50. Á undan verður hitað upp fyrir alla leiki kvöldsins.