Misvísandi fréttir frá Mexíkó Valur Páll Eiríksson skrifar 24. febrúar 2026 09:15 Frá æfingu íslenska landsliðsins í Mexíkó. Mynd/KSÍ Enn er óvíst hvort landsleikur karlalandsliðs Íslands við Mexíkó þar ytra fari fram á aðfaranótt fimmtudags líkt og til stendur. Einhverjir miðlar segja líklegra en ekki að leiknum verði frestað af öryggisástæðum en aðrir segja leikinn fara fram. Óeirðir voru víða í Mexíkó eftir að þarlendar hersveitir skutu glæpaforingjann Rúben Nemesio Oseguera, þekktur sem El Mencho, til dauða, í fyrradag. Oseguera fór fyrir einum stærstu glæpasamtökum heims og viðbrögðin urðu hörð víða um land þar sem bílar voru brenndir og vegum lokað. Þar á meðal var leik Queretaro við Juarez í mexíkósku deildinni, sem átti að fara fram aðfaranótt mánudags, frestað. Sú frestun var ekki vegna óöryggis leikmanna eða starfsteyma liðanna heldur fremur öryggisráðstöfun áhorfenda vegna. Yfirvöld vildu síður standa að svo stórum viðburði við þessar aðstæður. Sú ástæða gæti einnig orðið til þess að landsleik Íslands verði frestað á miðvikudaginn kemur. Svo segir í frétt Dailysport en mbl greindi fyrst frá og vísaði í þann miðil. Erfitt sé fyrir yfirvöld að tryggja öryggi allra viðstaddra. Mirror í Írlandi sagði svipaða sögu; að leiknum verði frestað. Mexíkóskir miðlar segja aðra sögu ESPN í Mexíkó greindi hins vegar frá öðru í gær. Samkvæmt miðlinum hafi verið ákveðið að halda upprunalegu plani eftir fund öryggisráðs Queretaro-borgar. Að leikurinn fari sannarlega fram. „Eins og stendur verður leikurinn spilaður fyrir áhorfendum,“ hefur ESPN eftir heimildamanni frá mexíkóska knattspyrnusambandinu. Áhorfendur verði leyfðir en öryggisgæsla á leiknum verði gríðarleg til að tryggja öryggi áhorfenda. Bæði lögreglumenn og hermenn komi að þeirri öryggisgæslu sem verði innan vallarins og utan, og í nærliggjandi hverfum. Frekari upplýsingar muni liggja fyrir eftir fund yfirvalda í Queretaro með mexíkóska knattspyrnusambandinu sem skipulagður er síðar í dag. KSÍ fær uppfærslu á nokkurra klukkustunda fresti Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, sagði við Vísi í gær að öryggi starfsfólks og leikmanna væri í forgrunni og engir sénsar yrðu teknir. Í viðtali við Vísi í gær sagði þá Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari, jafnframt að starfsteymi KSÍ berist uppfærslur á öryggisstöðunni á nokkurra klukkustunda fresti. „Staðan er tekin á tveggja til þriggja klukkutíma fresti. Við erum vel upplýstir. Ég held að það sé málið að vera bara í núinu. Eins og staðan er núna þá fer leikurinn fram sem þýðir að það eru tveir fundir í dag og góð æfing. Ef það breytist á næstu tveimur tímum þá verðum við að vera yfirvegaðir og taka góða ákvörðun í samráði við yfirvöld,“ sagði Arnar. Landslið karla í fótbolta KSÍ Mexíkó 