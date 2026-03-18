Fjármálaráðherra segir að ekki standi til að innheimta veggjöld á helstu leiðum til og frá höfuðborgarsvæðisinu með frumvarpi um nýtt innviðafélag þrátt fyrir að fram komi að það hafi verið til skoðunar í greinargerð með frumvarpinu. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins hafi sjálfur stutt vegtolla á sínum tíma.
Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra lagði í gær fram frumvarp um stofnun innviðafélags í eigu ríkisins sem ætlað er að hraða uppbyggingu stórra samgönguverkefna. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að við vinnslu þess hafi verið skoðað að taka upp innheimtu veggjalda á helstu leiðum til og frá höfuðborgarsvæðinu, líkt og á Reykjanesbraut og Suðurlandsvegi.
Vilhjálmur Árnason þingmaður Sjálfstæðisflokksins og oddviti á lista flokksins í Reykjanesbæ gagnrýndi áformin harðlega og sagði þau myndu bitna mjög á flestum landsmönnum. Daði Már segir slík veggjöld ekki vera til skoðunar, þvert á það sem stendur í greinargerðinni.
Það er kannski nærtækast að spyrja bara að því, er til skoðunar að innheimta veggjöld á þessar helstu leiðir til og frá höfuðborgarsvæðinu?
„Nei. Ég verð nú að viðurkenna að mér finnst umræðan sérstök. Það sem þarna er verið að vísa til er að ef að við færum í framkvæmdir til þess að bæta umferðarflæðið á þessum æðum, að þá mætti fjármagna það á grundvelli félagsins. Dæmi um það gæti til dæmis verið að ráðast í þær framkvæmdir sem þyrfti til þess að hækka hámarkshraða og þar með stuðla að samgöngubótum. Og líka þá til dæmis tvöföldun Hvalfjarðarganga þegar þar að kemur. Það er bara mjög mikil innviðaskuld á Íslandi,“ segir Daði.
„Og það er mjög mikilvægt að við vinnum á henni og ég held að almennt sé það síðan þannig að svo lengi sem er í boði hjáleið að þá viljum við frekar fá þjónustuna og borga fyrir hana en að fá þjónustuna frekar en ekki. Ég vil nú kannski síðan bæta við að þetta kemur úr hörðustu átt í ljósi þess að þetta hefur nú beinlínis verið tillaga sem Vilhjálmur sjálfur hefur komið með og stutt.“
Vilhjálmur Árnason ræddi ummæli Daða í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Þar voru borin undir hans ummæli Daða og segir hann veggjöld sína hugmynd að hluta til. Hugmyndin hafi verið sú að önnur gjöld myndu lækka á móti. Það hafi ríkisstjórnin ekki gert.
„Það sem stendur helst í mér er að hérna ertu með ríkisstjórn sem er algjörlega gjaldþrota. Kemur ekki með neinar hagræðingarkröfur, á enga 75 milljarða til að setja inn í félagið. Og hvaða leið velja þau? Að sjálfsögðu munu þau velja það að setja þegar byggðan veg inn. Og það er það sem hræðir mig. Þannig að ef að þetta frumvarp fer svona í gegn, að þá geta þeir sett bara enn ein gjöldin á okkur notendurna. En við sjáum engar samgönguframkvæmdir þar sem að gjöldin verða tekin. Og ég hef ekki séð neinar samgönguframkvæmdir út af kílómetragjaldinu.“
Hann segist gagnrýna að ríkisstjórnin hafi innleitt margar nýjar gjaldtökur. Á sama tíma fresti hún framkvæmdum.
„ Svo ertu að búa til opna heimild fyrir gjaldþrota ríkisstjórn til að setja enn eina gjaldtökuna á framkvæmd sem þú ætlar að fresta. Það gengur ekki upp. Um það snýst þessi gagnrýni. Þeir segjast hafa aldrei staðið til af þessu moldviðri, en þá hafa þeir einfaldlega ekki lesið gögnin sem þeir eru að samþykkja úr ríkisstjórn eða þingflokkum.Jóhann Páll er búinn að pósta þessu út um allt, og Samfylkingarfólk hefur verið að apa það eftir honum að þetta sé moldviðri. Ég hef verið kallaður úlfur í sauðargæru og ýmislegt slíkt. En ég segi: þetta stendur bara í frumvarpinu eins og það er. Þá þarf bara að breyta frumvarpinu. Það er opin heimild til að setja þegar byggða vegi, eins og Reykjanesbraut, inn.“
Fréttin var uppfærð með viðbrögðum Vilhjálms í Reykjavík síðdegis.