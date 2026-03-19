Ís­land í öðru sæti yfir hamingju­sömustu þjóðir heims

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Íslendingar færðust upp um eitt sæti milli ára. Vísir/Vilhelm

Ísland er í öðru sæti yfir hamingjusömustu þjóðir heims og fer því upp um eitt sæti á milli ára. Þó eru íbúar á Vesturlöndunum óhamingjusamari í dag heldur en fyrir fimmtán árum.

Finnar tróna á toppnum yfir hamingjusömustu þjóð heims í níunda árið í röð og á eftir Íslendingum eru Danir og Kosta Ríka í því fjórða. Svíar og Norðmenn eru þá ekki langt á eftir hinum Norðurlöndunum, í fimmta og sjötta sæti.

Þrátt fyrir að Norðurlöndin séu efst á lista eru íbúar á Vesturlöndunum minna hamingjusamir í dag heldur en árin 2005 til 2010. 

Oxford-háskólinn fer með rannsóknina og spyr íbúa í 147 löndum, með aðstoð Gallup, um að staðsetja sig sjálf á skala frá núll upp í tíu. Litið er til sex þátta, landsframleiðslu á mann, lífslíka, örlætis og upplifunar íbúa á frelsi og spillingu. 

Frá núll upp í tíu stigum mældust Íslendingar með 7,540 stig en Finnarnir 7,764 stig. Neðst á listanum er Afganistan sem fær 1,446 og þar á undan Síerra Leóne sem fær 3,251.

Skýrslan í heild sinni er hér.

Ungmennin óhamingjusamari

„Það er sláandi lækkun á vellíðan ungs fólks,“ segir John F. Helliwell, prófessor og stofnandi og ritstjóri Alþjóðahamingjuskýrslunnar, í samtali við CNN.

„Ein ástæðan, sérstaklega í Bandaríkjunum, er umfang og eðli notkunar samfélagsmiðla.“

Sérstaklega megi nefna vaxandi óhamingju meðal ungmenna í Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Rannsakendur telja að mikil notkun ungmenna á samfélagsmiðlum hafi áhrif. Þrátt fyrir það noti ungmenni í Suður-Ameríku einnig samfélagsmiðla mikið en það virðist ekki hafa sömu áhrif og í áðurnefndum löndum.

Helliwell telur að það fari eftir hvernig þau noti samfélagsmiðlana.

„Þú vilt ekki vera alveg aftengdur og þú vilt ekki vera of tengdur,“ segir hann. „Varðandi Internetið, of mikið af því getur verið slæmt.“

Hamingjusömustu þjóðirnar:

1. Finnland

2. Ísland

3. Danmörk

4. Kosta Ríka

5. Svíþjóð

6. Noregur

7. Holland

8. Ísrael

9. Lúxemborg

10. Sviss

