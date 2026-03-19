Dýraverndunarsamband Íslands, DÍS, segir ljóst að aðbúnaður dýra í loðdýraeldi samræmist ekki lögum um velferð dýra. Samtökin kalla eftir því að stjórnvöld banni loðdýraeldi.
Í yfirlýsingu frá DÍS er bent á að lög um dýravelferð kveði á um að dýr séu laus við þjáningu, sársauka og meiðsli og að þau geti sýnt sitt náttúrulegt atferli eins og frekast er unnt.
Fjallað var um loðdýraeldi í Kveik á RÚV fyrr í vikunni. Þar var sýnt myndefni frá þremur minkabúum og mátti sjá á myndefninu blóðug og sár dýr sem sum voru farin að naga sig að beini. Yfirdýralæknir sagði í Kveik að hún teldi réttast að endurskoða lög um loðdýrarækt.
Fjallað var um það seint á síðasta ári á fimm loðdýrabúum hefði verið lokað í fyrra og aðeins eitt stæði eftir. Rætt var við síðasta loðdýrabóndann í kvöldfréttum Sýnar í desember.
Í yfirlýsingu DÍS segir að minkunum sé haldið í litlum vírbúrum og að þar upplifi þeir mikla streitu. Það geti leitt til sjálfsskaðandi hegðunar.
„Dýrin eru jafnframt aflífuð með kolmonoxíð gasi sem er grimmilegt því það getur tekið nokkrar mínútur fyrir dýrin að deyja með slíkri aflífunaraðferð. Við aflífun upplifa þessi dýr dauðastríð sem er andstætt lögum. Um er að ræða gróft dýraníð,“ segir í yfirlýsingunni.
Þar kemur einnig fram að alls hafi 24 lönd í Evrópu bannað loðdýrahald vegna dýravelferðarsjónarmiða, nú síðast Pólland sem hefur verið leiðandi í framleiðslu loðdýraskinna í Evrópu.
„Ísland ætti ekki að vera undanskilið þessari þróun heldur taka af skarið og banna með skýrum hætti loðdýraeldi. Slíkt bann myndi senda skýr skilaboð um að velferð dýra sé sett í forgang og að samfélagið sætti sig ekki við atvinnugreinar sem byggja á þjáningu og vanvirðingu gagnvart dýrum,“ segir í yfirlýsingunni.
Þar kalla samtökin eftir því að stjórnvöld fylgi fordæmi annarra þjóða sem hafa bannað loðdýraeldi.
Uppboð á minkaskinnum í Kaupmannahöfn í vikunni færir íslenskum loðdýrabændum vonarglætu á ný eftir sjö mögur ár. Öll skinn seldust upp og var meðalverð tólf prósentum hærra í dönskum krónum en í fyrra.
Til stendur að flytja tvö þúsund minka frá Íslandi til Danmerkur. Innflutningurinn er liður í því að koma minkarækt aftur af stað í Danmörku eftir að öllum minkum landsins var lógað síðla árs 2020 til að stemma stigu við útbreiðslu kórónuveirunnar.
Danskir minkabændur hafa heimsótt íslenska starfsbræður sína síðustu daga og binda þeir vonir við að minkar á Íslandi geti bjargað danska minkastofninum frá endanlegum dauða. Danskt blóð rennur í æðum íslenskra minka, en eins og mikið var fjallað um var öllum minkum í Danmörku árið 2020 vegna útbreiddra kórónuveirusmita.