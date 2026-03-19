Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis heldur opinn fund til að fjalla um samgönguáætlun. Innviðaráðherra verður viðstaddur fundinn.
Fundurinn verður haldinn í Smiðju við Tjarnagötu klukkan níu og er opinn almenningi á meðan húsrúm leyfir. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra er gestur nefndarinnar á fundinum.
Eyjólfur var boðaður til að svara spurningum um forgangsröðun jarðganga en í samgönguáætluninni setti hann gerð Fljótaganga í forgang en í fyrri samgönguáætlun var gert ráð fyrir að Fjarðaheiðargöng yrðu næst á dagskrá. Þá eru Fjarðagöng og Súðavíkurgöng saman í öðru til þriðja sæti forgangslistans.
Sjá nánar: Gagnheiðargöng verði sáttaleið Austfirðinga
Hægt er að fylgjast með fundinum í beinni útsendingu hér fyrir neðan: