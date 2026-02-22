Skoðun

Björgum latínunni!

Böðvar Stefánsson skrifar

Menntaskólinn í Reykjavík er skóli sem byggist á gömlum hefðum. Hann getur rakið sögu sína aftur um 970 ár, til gamla Skálholtsskóla. Allan þann tíma hefur Latína verið stór þáttur í kennslunni. MR er um þessar mundir eini framhaldsskólinn á Íslandi sem er með fornmáladeild. Mörgum finnst að það sé eitt af stærstu einkennum skólans.

Út af þessu eru það slæmar fréttir að skólayfirvöld hafi ákveðið að á næsta ári verði Latína ekki kennd á fyrsta ári í máladeild. Þetta hljómar kannski sakleysislega en veruleikinn er sá að með þessu er verið að drepa fornmáladeildina í eitt skipti fyrir öll. Til þessa hafa nemar í fornmáladeild lært inngang að Latínu í eitt ár og síðan framhald í tvö ár. Með því að skera fyrsta árið framan af verður aldrei um alvöru fornmáladeild að ræða. Hætt er við því að við í 2009 árgangnum verðum síðasti hópurinn til að vera í fornmáladeild. Að mínu mati er þetta afar ósanngjarnt gagnvart framtíðar nemendum skólans sem hafa kannski mikinn áhuga á fornum tungumálum og menningu.

Latína er hvergi töluð í dag (nema í Vatíkaninu) en engu að síður er hún mikilvæg undirstaða í kunnáttu á mörgum nútímamálum t.d. spænsku, frönsku, rúmensku og ítölsku. Latína er einnig lykill að því að skilja fjölda orða og hugtaka í tungumáli okkar. Fjöldi bóka sem samdar voru á Latínu eru mikilvægur hluti af menningu okkar. Samfélag þar sem enginn kann Latínu skilur ekki fortíð sína. Þess vegna þurfa allar kynslóðir að hafa aðgang að Latínunámi.

En hvers vegna er þessi ákvörðun tekin? Mig grunar að ástæðan sé peningamál. Með því að fella niður fornmáladeildina, eina fámennustu deild skólans, geta skólastjórnendur sparað smá pening. Það finnst mér vera metnaðarlaus sparnaðaraðgerð þar sem einu mikilvægasta einkenni skólans er hent út í buskann. Vonandi munu gamlir og nýir nemendur MR standa saman um að verja þessa sögulegu braut.

Höfundur er nemandi á tungumálabraut MR.

