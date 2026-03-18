Kópavogsbær ætlar að ganga til samninga við Ísaksskóla um að reka nýjan leik- og grunnskóla í Vatnsendahvarfi. Menntaráð bæjarins samþykkt viljayfirlýsingu þess efnis í gær.
Ný hverfi í Vatnsendahvarfi er nú í skipulags- og uppbyggingarferli í Kópavogi. Gert er ráð fyrir samreknum leik- og grunnskóla fyrir börn upp í 4. fekk sem á að geta hafið starfsemi árið 2029.
Viljayfirlýsing milli bæjarins og Skóla Ísaks Jónssonar, einkaskóla sem rekinn er í Hlíðahverfi í Reykjavík, var samþykkt með atkvæðum fulltrúa meirihlutans í menntaráði Kópavogsbæjar í gærkvöldi.
Gengið er út frá því að ekki verði innheimt skólagjöld í nýja skólanum samkvæmt viljayfirlýsingunni sem var lögð fram á fundi menntaráðs. Bærinn sjálfur á að leggja til húsnæðið og eiga það ásamt búnaði.
Mögulegur rekstur Ísaksskóla á nýjum skóla í Kópavogi hefur ekki áhrif á starfsemi hans í Reykjavík, að því er kemur fram í tilkynningu á vef skólans sem birtist í dag. Engin áform séu uppi um að hann verði fluttur eða starfseminni breytt.
„Verkefnið sem nú er til skoðunar getur, ef vel gengur, orðið að því að Ísaksskóli reki nýjan skóla í Kópavogi, með nýju skólasamfélagi og byggður á þeim gildum og starfsháttum sem einkenna Ísaksskóla. Með öðrum orðum: ef nýr skóli verður að veruleika verður hann viðbót — ekki staðgengill fyrir núverandi Ísaksskóla,“ segir í tilkynningunni.
Fulltrúar minnihlutans vildu fresta afgreiðslu málsins en tillögu þeirra um það var hafnað. Þau sögðust telja að það væri ótímabært að skrifa undir viljayfirlýsinguna þar sem nauðsynlegar valkostagreiningar lægju ekki fyrir og ekki hefði verið gerð grein fyrir samningsmarkmiðum bæjarins. Því væri ekki hægt að meta hvort ákvörðun um viðræður við Ísaksskóla væri tekin á málefnalegum og faglegum grunni.
Meirihlutinn í ráðinu fagnaði hins vegar viðræðunum. Það samræmdist vel menntastefnu Kópavogsbæjar að fá Ísaksskóla til að reka skólann. Sá skóli byggi yfir áralangri reynslu af menntun yngstu barnanna og hefði frá stofnun kennt fimm ára börnum og nemendum á yngsta stigi grunnskóla.
Viljayfirlýsingunni var vísað áfram til bæjaráðs og stjórnar til afgreiðslu.