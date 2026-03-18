Málstofa um umhverfisglæpi fer fram í Lögbergi í dag. Þar mun Paul Larsson, afbrotafræðingur og prófessor við Lögregluháskólann í Osló, sitja fyrir svörum.
Larson fjallar í erindi sínu um störf fyrirtækja í Noregi sem stunda laxeldi í sjó, þar á meðal meðferð þeirra á eldislöxunum og heimild þeirra til að losa allan úrgang frá starfseminni óhreinsaðan í hafið.
Viðburðurinn er í boði Íslenska náttúruverndarsjóðsins og Verndarsjóðs villtra laxastofna.
Útsendinguna má sjá í spilaranum hér að neðan. Fundurinn hefst klukkan fimm.