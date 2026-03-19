Rannsóknarboranir til þess að kana fýsileika jarðgangna til Vestmannaeyja hefjast í næsta mánuði. Þær fara annars vegar fram á Eiðinu á Heimaey og hins vegar í Landeyjasandi við bæinn Kross.
Eyjagögn ehf., félag sem stofnað var utan um að kanna hvort raunhæft væri að grafa göng milli lands og eyja í vetur, hefur samið við Ræktunarsamband Flóa og Skeiða um kjarnaborana. Þær eru sagðar eiga að veita nauðsynlega innsýn í jarðlög og undirstöður á fyrirhugaðri leið gangna.
Undirbúningur er sagður hefjast að fullu í byrjun apríl og boranirnar sjálfar í lok mánaðarins. Þeim á að ljúka í byrjun júlí gangi allt eftir.
Íslandsbanki og sjávarútvegsfyrirtækin Ísfélagið og Vinnslustöðin eru á meðal þeirra sem hafa keypt hlutafé í Eyjagöngum ehf. Félagið hefur stefnt að því að tryggja sér tvö hundruð milljónir króna til að vinna að undirbúningi jarðgangna.
Starfshópur á vegum innviðaráðuneytisins taldi að þörf væri á ítarlegum jarðfræðirannsóknum áður en hægt væri að skera úr um hvort jarðgöng til Vestmannaeyja væru fýsileg árið 2024.
Jarðgöng til Eyja þyrftu að ná allt að 220 metra undir sjávarmál vegna þess hversu djúpt væri niður á fast berg á milli lands og Eyja.