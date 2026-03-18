Loka hæð vegna myglu á sjúkra­húsinu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Kristnesspítali er í Eyjafjarðarsveit, um tíu kílómetrum sunnan Akureyrar. Sjúkrahúsið á Akureyri

Niðurstöður sýnatöku hafa staðfest vöxt myglusveppa í hluta húsnæðis Sjúkrahússins á Akureyri á Kristnesi. Einni hæð hefur verið lokað.

Í byrjun mars var ákveðið að taka sýni í húsnæði Sjúkrahússinsu á Akureyri (SAk) á Kristnesi vegna gruns um að þar væru rakaskemmdir. Starfsfólk var byrjað að finna fyrir einkennum.

Vöxtur myglusveppa var staðfestur með sýnatöku og fannst hann helst í rými starfsfólks, skrifstofum, fundaherbergjum og geymslum. Einnig fannst myglan í rými sem nýtt er í þjónustu við skjólstæðinga í stuttan tíma í einu.

Ráðist var í sýnatökur víðar í byggingunni til að rannsaka umfang vandans, sem virðist vera hvað mestur á jarðhæðum. 

„Einni hæð hefur verið lokað vegna þessa og þjónusta flutt annað. Enn sem komið er hefur ekki verið tekin ákvörðun um að ráðist verði í frekari lokanir eða að draga úr þjónustu vegna þessa. Hins vegar hefur starfsfólk þurft að sýna mikla útsjónarsemi til að tryggja þjónustu á Kristnesi og fyrir það ber að þakka,“ segir í tilkynningu frá spítalanum.

Endurhæfing og öldrunarlækningar Sjúkrahússins á Akureyri eru til húsa á Kristnesspítala sem er í Eyjafjarðarsveit. Um síðustu áramót var sjö daga plássi í endurhæfingu á spítalanum lokað vegna manneklu en manna þurfti átta stöðugildi til að halda starfseminni óbreyttri.

Seinni hluta árs 2024 fannst einnig mygla í húsnæði sjúkrahússins sem er inni á Akureyri. Flytja þurfti hluta starfseminnar í annað húsnæði á meðan unnið var að viðgerðum.

Tengdar fréttir

Breytingar á Kristnesi: Þyngir róðurinn sem sé nú þegar verulega þungur

Hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og annað starfsfólk lyflækningadeildar Sjúkrahússins á Akureyri lýsa yfir verulegum áhyggjum þar sem loka á sjö daga plássi á Kristnesspítala um áramótin. Helmingi plássa hefur þegar verið lokað og finnur starfsfólkið strax fyrir gríðarlegu álagi, sem kemur aðeins til með að aukast. Þau biðla til stjórnvalda að stíga inn í þar sem hagsmunir almennings séu í húfi.

Flytja hluta starfsemi SAk vegna myglu

Flytja þarf hluta starfsemi Sjúkrahússins á Akureyri vegna myglu sem kom upp á rannsóknarstofu sjúkrahússins í vetur. Forstjóri segir breytingarnar ekki hafa áhrif á starfsemi sjúkrahússins.

