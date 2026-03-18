Loka hæð vegna myglu á sjúkrahúsinu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 18. mars 2026 14:42 Kristnesspítali er í Eyjafjarðarsveit, um tíu kílómetrum sunnan Akureyrar. Sjúkrahúsið á Akureyri Niðurstöður sýnatöku hafa staðfest vöxt myglusveppa í hluta húsnæðis Sjúkrahússins á Akureyri á Kristnesi. Einni hæð hefur verið lokað. Í byrjun mars var ákveðið að taka sýni í húsnæði Sjúkrahússinsu á Akureyri (SAk) á Kristnesi vegna gruns um að þar væru rakaskemmdir. Starfsfólk var byrjað að finna fyrir einkennum. Vöxtur myglusveppa var staðfestur með sýnatöku og fannst hann helst í rými starfsfólks, skrifstofum, fundaherbergjum og geymslum. Einnig fannst myglan í rými sem nýtt er í þjónustu við skjólstæðinga í stuttan tíma í einu. Ráðist var í sýnatökur víðar í byggingunni til að rannsaka umfang vandans, sem virðist vera hvað mestur á jarðhæðum. „Einni hæð hefur verið lokað vegna þessa og þjónusta flutt annað. Enn sem komið er hefur ekki verið tekin ákvörðun um að ráðist verði í frekari lokanir eða að draga úr þjónustu vegna þessa. Hins vegar hefur starfsfólk þurft að sýna mikla útsjónarsemi til að tryggja þjónustu á Kristnesi og fyrir það ber að þakka," segir í tilkynningu frá spítalanum. Endurhæfing og öldrunarlækningar Sjúkrahússins á Akureyri eru til húsa á Kristnesspítala sem er í Eyjafjarðarsveit. Um síðustu áramót var sjö daga plássi í endurhæfingu á spítalanum lokað vegna manneklu en manna þurfti átta stöðugildi til að halda starfseminni óbreyttri. Seinni hluta árs 2024 fannst einnig mygla í húsnæði sjúkrahússins sem er inni á Akureyri. Flytja þurfti hluta starfseminnar í annað húsnæði á meðan unnið var að viðgerðum.