Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segist staðráðinn í því að flýta fyrir samningaviðræðum um forgangsmál Íslands, kjósi þjóðin að halda áfram aðildarviðræðum í ágúst.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fór á fund Mörtu Kos stækkunarstjóra Evrópusambandsins í dag. Þorgerður Katrín er í Brussel um þessar mundir þar sem hún skrifaði undir samkomulag um samstarf við Evrópusambandið í öryggis- og varnarmálum ásamt Kaju Kallas utanríkismálastjóra ESB.
Marta Kos birti í dag mynd af þeim stöllum á samfélagsmiðlum.
„29. ágúst kýs íslenska þjóðin um hvort halda eigi áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Kjósi Íslendingar að halda áfram erum við staðráðin í að flýta fyrir samningaviðræðum um forgangsmál Íslands. Ég ræddi sérstakar aðstæður Íslands með Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra,“ sagði Marta Kos í færslunni.