Stað­ráðin í að flýta fyrir samninga­við­ræðum

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Marta Kos stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Marta Kos

Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segist staðráðinn í því að flýta fyrir samningaviðræðum um forgangsmál Íslands, kjósi þjóðin að halda áfram aðildarviðræðum í ágúst.

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fór á fund Mörtu Kos stækkunarstjóra Evrópusambandsins í dag. Þorgerður Katrín er í Brussel um þessar mundir þar sem hún skrifaði undir samkomulag um samstarf við Evrópusambandið í öryggis- og varnarmálum ásamt Kaju Kallas utanríkismálastjóra ESB.

Marta Kos birti í dag mynd af þeim stöllum á samfélagsmiðlum.

„29. ágúst kýs íslenska þjóðin um hvort halda eigi áfram aðildarviðræðum að Evrópusambandinu. Kjósi Íslendingar að halda áfram erum við staðráðin í að flýta fyrir samningaviðræðum um forgangsmál Íslands. Ég ræddi sérstakar aðstæður Íslands með Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra,“ sagði Marta Kos í færslunni.

