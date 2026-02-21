Senegalski knattspyrnumaðurinn Nicolas Jackson er á láni hjá þýska liðinu Bayern München í vetur og er að upplifa nýja hluti þar. Jackson setti inn sérstakt myndband af sér á samfélagsmiðla.
Myndbandið vakti mikla athygli og hefur einnig vakið upp spurningar.
Jackson sést þar ganga um í snjókomu sem væri svo sem ekkert merkilegt nema fyrir þær sakir að hann er í nærbuxum einum klæða og gengur um berfættur í snjónum og kuldanum.
Hinn 24 ára gamli Jackson er í eigu Chelsea en enska félagið lánaði hann til Þýskalands þar sem hann er með þrjú mörk í fimmtán leikjum í þýsku deildinni á leiktíðinni.
Jackson setti þetta myndband inn á samfélagsmiðla sína og sagði að þetta væri orðið hluti af endurheimtinni hans.
Leikmenn eru vanir að fara í kalda potta til að hraða endurheimt sinni en Jackson fer öðruvísi að þessu eins og má sjá í myndbandinu hér fyrir neðan.
