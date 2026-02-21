Fótbolti

Fabregas segist ekki vera stoltur af fram­komu sinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cesc Fabregas og Maurizio Mariani dómari ræða málin í miðjum látunum.
Cesc Fabregas, þjálfari ítalska fótboltafélagsins Como, hefur beðist afsökunar á því að hafa snert leikmann AC Milan nálægt hliðarlínunni í 1-1 jafntefli liðanna í deildinni á San Siro á miðvikudag.

Á 78. mínútu missti hægri bakvörðurinn Alexis Saelemaekers stjórn á boltanum nálægt hliðarlínunni fyrir framan Fabregas.

Þegar leikmaðurinn reyndi að verjast skyndisókn Como virtist hraðinn bera hann aftur á bak og á spænska þjálfarann sem lyfti hægri handlegg sínum og ýtti í Saelemaekers. Leikmaður AC Milan brást reiður við og benti á Fabregas áður en hann hljóp í átt að sínu svæði.

Báðir þjálfararnir áttu síðan orðaskipti við hliðarlínuna og Massimiliano Allegri, þjálfari AC Milan, fékk rautt spjald.

„Ég biðst enn og aftur afsökunar,“ sagði hinn 38 ára gamli Cesc Fabregas eftir leikinn.

„Ég hef þegar gert það opinberlega. Ég er ekki stoltur af þessu. Ég gerði eitthvað sem er líklega óíþróttamannslegt. Það er rétt að þetta var lítil snerting, maður á ekki að gera þetta, sérstaklega ekki þjálfarar,“ sagði Fabregas.

„Ég skil að hann [Saelemaekers] hafi verið reiður. Ég bið þjálfarann [Allegri] afsökunar, ég hef þegar gert það við leikmennina Luka [Modric], [Mike] Maignan og Saelemaekers. Ég mun læra af þessu og ég vona að ég geri þetta ekki aftur á ferlinum,“ sagði Fabregas.

Áður en Allegri hélt blaðamannafund sinn eftir leikinn, og enn í hita leiksins, var hann gagnrýninn á Fabregas.

„Næst þegar einhver er á línunni fer ég líka inn á völlinn og tækla,“ sagði þjálfari AC Milan við Dazn.

Hann sagði síðan á blaðamannafundi sínum eftir leikinn: „Þegar maður er á vellinum verður maður að sýna andstæðingum sínum og dómurum virðingu. Hann er mjög ungur þjálfari, hann er rétt að byrja,“ sagði Allegri.

„Honum gengur vel. Ég vona að hann vinni mikið á ferlinum og hann hefur alla burði til þess. Ungur þjálfari eins og hann þarf reynslu; með reynslu batnar maður og þroskast,“ sagði Allegri.

Úrslit miðvikudagsins skildu AC Milan eftir í öðru sæti deildarinnar, sjö stigum á eftir toppliði Internazionale í Serie A.

