For­stjóri Deloitte sýknaður af á­kæru fyrir kyn­ferðis­brot

Árni Sæberg skrifar
Þorsteinn Pétur Guðjónsson, forstjóri Deloitte á Íslandi.
Þorsteinn Pétur Guðjónsson, forstjóri Deloitte á Íslandi.

Þorsteinn Pétur Guðjónsson, forstjóri Deloitte á Íslandi, hefur verið sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot. Honum var gefið að sök að hafa veist að ungri konu á hóteli á Suðurlandi vorið 2023. Hann segist þakklátur því að réttlætið hafi náð fram að ganga í málinu.

Líkt og Vísir greindi frá um miðjan janúar var Þorsteini Pétri gefið að sök að hafa, á hóteli á Suðurlandi, kysst brotaþola gegn hennar vilja. Hann hafi skömmu síðar hlaupið að henni, ýtt henni upp við vegg og sett tunguna upp í munn hennar. Þá hafi hann sett höndina inn fyrir nærbuxur konunnar og káfað á kynfærum hennar innanklæða.

Sama dag og greint var frá ákærunni gaf Þorsteinn Pétur út yfirlýsingu þar sem hann lýsti yfir sakleysi sínu en sagðist myndu stíga til hliðar tímabundið sem forstjóri Deloitte.

Hann hefur nú gefið út aðra yfirlýsingu þar sem segir að hann hafi treyst því að á endanum myndu staðreyndir tala sínu máli og sannleikurinn koma í ljós.

„Nú í morgun féll dómur í málinu og var ég alfarið sýknaður af ákærunni og þessum tilhæfulausum ásökunum. Að vera sakaður um refsiverða háttsemi að ósekju er nokkuð sem á ekki að viðgangast en ég er þakklátur því að réttlætið náði fram að ganga. Ég vil þakka fjölskyldu minni, vinum og öllum þeim sem hafa sýnt mér stuðning á þessum erfiða tíma.“

