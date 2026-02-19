Ánægjulegt að þriðji hagfræðingurinn sé fundinn Bjarki Sigurðsson skrifar 19. febrúar 2026 12:51 Guðrún Hafsteinsdóttir er formaður Sjálfstæðisflokksins. Vísir/Vilhelm Formaður Sjálfstæðisflokksins segir ánægjulegt að ríkisstjórnin hafi fundið hagfræðing sem styður umdeilt almannatryggingafrumvarp að hluta en að svara þurfi hvers vegna svo margir málsmetandi menn og hagsmunasamtök eru á móti frumvarpinu. Hingað til hafi bara tveir menntaðir hagfræðingar stutt frumvarpið, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Áfram var deilt um almannatryggingafrumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra í óundirbúnum fyrirspurnartíma á þingi í dag. Stjórnarandstaðan hefur varað við mögulegum afleiðingum frumvarpsins, þá sérstaklega svokölluðum tvöföldum lás sem myndi leiða til tvöfaldrar hækkunar bóta í verðbólguskoti. Meingallað frumvarp Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði að áfram bættist í hóp málsmetandi gagnrýnenda á frumvarpið. „Ætlar ríkisstjórnin að halda því fram að allt þetta málsmetandi fólk sé á móti því að bæta kjör öryrkja og eldri borgara. Nei, auðvitað ekki. Ekki frekar en við hér í stjórnarandstöðunni. Þau, rétt eins og við Sjálfstæðismenn, sjá að þetta frumvarp er meingallað og nær ekki því markmiði sem ríkisstjórnin er hér að reyna að leggja áherslu á,“ segir Guðrún. Þriðji hagfræðingurinn fannst Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, svaraði því að Guðrún ætti að lesa færslu Gylfa Magnússonar hagfræðings þar sem hann segir frumvarpið ekki eiga eftir að stefna fjárhag ríkisins í hættu. „Það er nú ánægjulegt að ríkisstjórninni hafi tekist að finna einn. Að finna einn hagfræðing, sem er sammála henni en eingöngu að hluta. Því Gylfi Magnússon tók fram í þessari grein að þetta frumvarp væri óljóst og það þyrfti að skýra það betur. Ég held að hæstvirtur ráðherra ætti að taka þau orð til sín,“ segir Guðrún. Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tenging almannatrygginga við launavísitölu Sjálfstæðisflokkurinn Eldri borgarar Málefni fatlaðs fólks Mest lesið Andrew handtekinn á heimili sínu Erlent „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Innlent Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Innlent „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Innlent Karl III: Réttlætið verður að hafa sinn gang Erlent Tengiltvinnbílar þrefalt eyðslufrekari en framleiðendur segja Erlent „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Innlent Viðbúnaðurinn ekki verið eins mikill frá innrásinni í Írak Erlent „Grunlaus“ Wexner segist hafa verið gabbaður af Epstein Erlent Miðflokkurinn skarar fram úr í kjördæmi formannsins Innlent Fleiri fréttir Vistmenn á Hjalteyri krefjast bóta sem þeim var lofað Það sem farþegarnir sjá ekki í innanlandsfluginu Guðmundur Ingi ekki á lista Samfylkingar „Ekki af hinu góða og líklegra til að valda skaða“ Forstjóri Deloitte sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot Ánægjulegt að þriðji hagfræðingurinn sé fundinn „Hann reyndi að lokka þær inn í bílinn“ Fallni prinsinn handtekinn og undirboð á fasteignamarkaði aukast Heitavatnslög gaf sig í Varmahlíðarskóla Miðflokkurinn skarar fram úr í kjördæmi formannsins „Fjölskyldur eru margar í algjörri spennitreyju“ Fleiri telja Bandaríkin andstæðing en bandamann Bein útsending: Heimilisleysi á Íslandi Ráðist á ungan dreng með piparúða „Alltaf hætta á stigmögnun með þá utanríkisstefnu sem Rússland rekur“ Gestafjöldi verður ekki takmarkaður við fimm þúsund Þurfi að útkljá hver er að misskilja hvern Gaut ellefu íslenskum fjárhundum sem er heimsmet „Við systkinin erum bara vinnandi fólk“ Litir víkja fyrir nútímanum víðast hvar Málið verði flutt upp á nýtt með nýju vitni Með Alzheimer en gæti beðið í fjögur ár Braut á ungri bróðurdóttur sinni sem bjó á heimilinu Nauðgari hélt því fram að Snapchat-skilaboð væru ekki frá honum Jón Gunnarsson biðst afsökunar á orðum sínum Borgin taki til sín fimmtung launahækkunar barnafólks Almannatryggingamálinu frestað en engar breytingar í farvatninu Ótrúlegt hve fáar virkjanir komist í gegnum rammaáætlun Tekur tímabundið við Framsóknarflokknum Hafnar því að strandað hafi á honum að bregðast við menguninni Sjá meira