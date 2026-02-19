Innlent

Ánægju­legt að þriðji hag­fræðingurinn sé fundinn

Bjarki Sigurðsson skrifar
Guðrún Hafsteinsdóttir er formaður Sjálfstæðisflokksins.
Formaður Sjálfstæðisflokksins segir ánægjulegt að ríkisstjórnin hafi fundið hagfræðing sem styður umdeilt almannatryggingafrumvarp að hluta en að svara þurfi hvers vegna svo margir málsmetandi menn og hagsmunasamtök eru á móti frumvarpinu. Hingað til hafi bara tveir menntaðir hagfræðingar stutt frumvarpið, Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. 

Áfram var deilt um almannatryggingafrumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra í óundirbúnum fyrirspurnartíma á þingi í dag. Stjórnarandstaðan hefur varað við mögulegum afleiðingum frumvarpsins, þá sérstaklega svokölluðum tvöföldum lás sem myndi leiða til tvöfaldrar hækkunar bóta í verðbólguskoti.

Meingallað frumvarp

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði að áfram bættist í hóp málsmetandi gagnrýnenda á frumvarpið.

„Ætlar ríkisstjórnin að halda því fram að allt þetta málsmetandi fólk sé á móti því að bæta kjör öryrkja og eldri borgara. Nei, auðvitað ekki. Ekki frekar en við hér í stjórnarandstöðunni. Þau, rétt eins og við Sjálfstæðismenn, sjá að þetta frumvarp er meingallað og nær ekki því markmiði sem ríkisstjórnin er hér að reyna að leggja áherslu á,“ segir Guðrún. 

Þriðji hagfræðingurinn fannst

Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, svaraði því að Guðrún ætti að lesa færslu Gylfa Magnússonar hagfræðings þar sem hann segir frumvarpið ekki eiga eftir að stefna fjárhag ríkisins í hættu.

„Það er nú ánægjulegt að ríkisstjórninni hafi tekist að finna einn. Að finna einn hagfræðing, sem er sammála henni en eingöngu að hluta. Því Gylfi Magnússon tók fram í þessari grein að þetta frumvarp væri óljóst og það þyrfti að skýra það betur. Ég held að hæstvirtur ráðherra ætti að taka þau orð til sín,“ segir Guðrún. 

